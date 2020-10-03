Türkiye Varlık Fonu müdüründen 'THY hisseleri' açıklaması
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, THY hisseleriyle ilgili açıklama yaptı.
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bu manipüle edilecek bir konu değildir" dedi.
Sönmez, "THY, pandemi sürecinde havacılık sektöründe kazanan oyunculardan biri olacaktır, bunu net söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
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