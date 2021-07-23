Türkiye'de bazı medya kuruluşlarının fon alması tartışmalara neden oldu

23 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Türkiye’deki bazı medya kuruluşları ve derneklerin ABD merkezli Chrest Foundation’dan hibe alması medyada “fonlanma etik mi?” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Medyascope’un hibe almasını Odatv’nin haberleştirmesi üzerine, “Künyemizde yazıyor zaten gizli ve yeni bir şey değil” diyen Medyascope’un sahibi Ruşen Çakır, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

ABD’nin Irving şehrinde bulunan Chrest Foundation Vakfı, geçen günlerde internet sitesinden hibe verdiği kuruluşların listesini yayımladı. Vakfın on binlerce lira fon sağladığı kurumlar arasında Medyascope, Mezopotamya Vakfı, Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekânda Adalet Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor. Vakfın sitesinde Ruşen Çakır’ın kurucusu olduğu Medyascope’a, “Tarafsız, ana akım haber yapımcılığı ve yayıncılığı” nedeniyle 2016’dan 2020 yılına kadar toplam 476 bin 720 dolar, Serbestiyet internet sitesi için “Partizan olmayan habercilik yapılması” gerekçesi ile 50 bin dolar hibe verildiği belirtiliyor.

Odatv’nin söz konusu hibe açıklamasını haberleştirmesi sosyal medya üzerinden yoğun olarak tartışıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Künyemizde beş yıldır yazıyor zaten gizli ve yeni bir şey değil” diyerek hibe aldıklarını doğrulayan Ruşen Çakır, eleştirilerin hedefi oldu. Bazı gazetecilerin “fonlanmak etik değil” diyerek eleştirdiği Çakır’a bazı gazeteciler de “medyanın ayakta kalması için fonlara ihtiyaç var” diyerek destek verdi.

‘ACABA KİM, KİMİ BULUYOR?’

Medya kuruluşlarının fonlanmasını yanlış bulanlardan gazeteci Fatih Portakal, “Düşününce, yabancı bir vakıf veya vakıfların gazetecileri fonladığı iddiası mesleğe uygun bir eylem değil. Varlığını sürdürdürebilmek için reklam alırsın ama fonlanmak etik değil. Acaba kim kimi buluyor? Onlar mı gazetecileri, gazeteciler mi onları?” ifadesini kullanırken, yazar akademisyen Fatih Yaşlı, “Günün sonunda, ortalama memleket solcusu kendini Ruşen Çakır savunurken ve bu yaptığını meşrulaştırmak için kırk takla atarken buluyor, müthiş sahiden” dedi. Gazeteci Fatih Altaylı ise, “Ben hâlâ ve ısrarla ‘bağımsız haber platformlarının’ gelir ve sponsorluk kaynaklarını açıklaması gerektiğini söyleyeceğim, bunu talep edeceğim. Sonuçta düdüğü kimin çaldığını bilmek okur olarak hakkımız” diyerek medya kuruluşlarına gelirlerini açıklama çağrısı yaptı.

KAFTANCIOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Tartışmaya katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise eleştirilerin hedefi olan Çakır’a destek verdi. Kaftancıoğlu, “Gazeteci Ruşen Çakır’ın kurucusu olduğu Medyascopetv başarılı işler yapan, bağımsız gazeteciliğin yaşaması için uğraşan, gazeteci yetiştiren bir medya kuruluşu. İftira sataşma ya da şeffaf süreçlerin kriminalize edilmeye çalışılması da doğru işler yapıldığının göstergesi aslında” tepkisini gösterdi.