Türkiye'den kaçan 13 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu
Türkiye'den kaçarak Yunanistan'ın Rodos Adası'na ulaşan 13 FETÖ üyesinin, Yunan makamlarına sığınma talebinde bulunduğu bildirildi.
Yunan basınındaki haberlere göre, çarşamba akşamı Rodos adasının batısındaki Stegna Arhangelu sahiline şüpheli bir botun yanaşması üzerine ada sakinlerince, polis ve sahil güvenlik ekiplerine ihbarda bulunuldu.
Yetkililer, İzmir'den kiraladıkları sürat botuyla geldikleri öğrenilen ve kendilerini "Gülenci" olarak tanıtan 1'i kadın 13 FETÖ üyesinin Yunanistan'a sığınma talebinde bulunduğunu kaydetti.
Yunanistan makamlarının, FETÖ üyelerinin sığınma talebini inceleyeceği belirtildi.
Türkiye'den Girit Adası'na kaçan 6 FETÖ üyesi de 10 Ocak'ta bu ülkeye sığınma başvurusu yapmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Sevim Gözay yaşamını yitirdi
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
- Kavuncu’dan 'Ümit Özdağ' kararına ilişkin açıklama
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- Erdoğan’ın mezun olduğu liseye başvuru
- Bahçeli, bu kez medyaya çattı
- Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması
- Aşıda sıralama nasıl olacak?
Video Haberler
- İstanbullular kara hazırlıksız yakalandı
- 'Dünyada en ucuz soğan Türkiye’de ama satılmıyor'
- Nehir kıyısında korkunç ölüm
- Şanzelize Bulvarı'na 250 milyon Avro'luk peyzaj
- Üniversite öğrencisine terlikli saldırı anı kamerada
- Bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
- Öztark ve AKP'li vekil arasında çöpten gıda tartışması
- İstanbul'a yılın ilk karı düştü
- Yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu
- Otizmli çocuk, kargo görevlisi tarafından dövüldü
En Çok Okunan Haberler
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Sevim Gözay yaşamını yitirdi
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
- Kavuncu’dan 'Ümit Özdağ' kararına ilişkin açıklama
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- Erdoğan’ın mezun olduğu liseye başvuru
- Bahçeli, bu kez medyaya çattı
- Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması
- Aşıda sıralama nasıl olacak?