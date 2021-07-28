Türkiye'den Ukrayna'ya ilk parti 'Bayraktar TB2' sevkıyatı gerçekleşti
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Donanmasının ilk parti Bayraktar TB2 insansız hava aracı sevkıyatını Türk savunma sanayii üreticisi Baykar'dan teslim aldığını duyurdu.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin resmi Twitter hesabından yayınlanan bir iletide, Mykolaiv'deki 10. Deniz Havacılık Tugayı'nda konuşlandırılmak üzere hazırlanan insansız hava araçlarının, nihai kabul testlerinin gerçekleştiği bildirildi.
2019 yılında, Ukrayna ve Türkiye arasında Bayraktar TB2 (Taktik Blok 2) insansız hava aracı (İHA) alımına dair 69 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma TB2 ve mühimmatlarının Ukrayna'ya teslimini içermekteydi.
"İLERİ BİR ADIM"
Defense Post'tan Hercules Reyes'in haberine göre, Bayraktar TB2 İHA'larının alımını, "Ukrayna donanmasını güçlendirme çabalarının bir parçası" olarak tarif eden donanma komutanı Tuğamiral Oleksiy Neizhpapa, bu yılın başında yaptığı bir açıklamada, İHA alımını, "Ülkenin savunması için ileri bir adım" olarak nitelendirdi.
Neizhpapa, konuya ilişkin olarak, "Deniz Kuvvetlerimiz de tüm medeni dünya gibi insansız teknolojilere geçiyor” dedi.
İstihbarat, gözetleme, keşif ve silahlı saldırı görevleri yürütebilen bir "Orta İrtifa Uzun Ömürlü Taktik İnsansız Hava Aracı" olan Bayraktar TB2, 300 km'ye (186.41 mil) kadar iletişim menzili, 12 m (39.3 ft) kanat açıklığı ve 27 saate kadar çalışma kapasitesine sahip.
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