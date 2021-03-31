Türkiye’nin İsrail’e büyükelçi atayacağı öne sürüldü
İsrail basını, “Türkiye’nin karşılık verilmesinin taahhüt edilmesi durumunda İsrail’e büyükelçi atamaya hazır olduğunu” öne sürdü.
Ankara-Tel Aviv hattında karşılıklı mesajların ardından İsrail basını “Türkiye’nin, İsrail’e büyükelçi atamaya hazır olduğunu” öne sürdü.
Israel Hayom gazetesinin üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, “Türkiye’nin karşılık verilmesinin taahhüt edilmesi durumunda İsrail’e büyükelçi atamaya hazır olduğunu Tel Aviv’e bildirdiği” iddiası aktarıldı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın yorum yapmadığı belirtilen haberde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Türkiye ile görüştüklerini ve bunun iyi bir gelişme olduğu” şeklindeki sözleri hatırlatıldı.
Geçen aralık ayında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye İsrail ile ilişkilerini geliştirmek istiyor. İsrail ile istihbarat işbirliğimiz devam ediyor” demişti. Haberde iki eski müttefik arasındaki asıl sorun, Türkiye’deki üst düzey Hamas yetkililerinin varlığı olarak gösterildi.
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