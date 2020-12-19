Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği'nden Ukrayna'ya gideceklere uyarı

19 Aralık 2020 Cumartesi, 10:25

Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna makamlarınca Covid-19’un yaygınlığına göre ülkelerin kırmızı veya yeşil kategoriye alındığı, Türkiye’nin 18 Aralık itibarıyla kırmızı listede yer aldığı belirtildi.

Karar doğrultusunda Ukrayna’ya Türkiye’den seyahat edecek kişilerin, Türkiye yeşil kategoriye geçene kadar, 14 günlük karantina (izolasyon) uygulamasına tabi olacakları ve akıllı telefonlarına 'Vdoma' uygulamasını yüklemeleri gerektiği bilgisi paylaşıldı.

SON 48 SAATTE NEGATİF İSE MUAF

Ukrayna sınırından geçmeden önce son 48 saat içinde Covid-19 PCR testi negatif olanların ise karantinadan muaf tutulacakları kaydedildi. Açıklamada, karantina zorunluluğunun Ukrayna makamlarınca uygun görülecek bir yerde veya evde yerine getirilebileceği belirtildi. Büyükelçilik, 14 günlük karantinayı erken sona erdirmek için PCR testi yaptırılabileceği, ancak Ukrayna’nın Kamu Sağlık Merkezi’nin listesine dahil bulunmayan laboratuvarlarda verilen testlerin geçerli sayılmayacağı uyarısında bulunuldu.

KARANTİNA KİMLERİ KAPSAMADI?

Öte yandan, (Covid-19 hastasıyla temaslı olmamak kaydıyla) 12 yaşın altındaki çocukların, yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmek için Ukrayna’ya gelen öğrencilerin, son 14 gün içerisinde kırmızı kategorideki ülkelerde bulunmayan yurttaşların “muaf olacakları” belirtildi.

