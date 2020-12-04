Türkiye'ye 12 yaptırımdan en az 5'i uygulanacak

04 Aralık 2020 Cuma, 09:31

Donald Trump’ın, Joe Biden’a başkanlığı devretmeden önce Türkiye’ye yaptırım uygulamasının önü açıldı. Temsilciler Meclisi ve Senato’nun silahlı kuvvetler komiteleri 740 milyar dolarlık savunma bütçesine onay verdi. Kongre’den bu ay içerisinde geçmesi planlanan bütçe ile Trump’ın Rusya’dan S-400 satın alan Türkiye’ye yaptırım uygulaması sağlanmış oldu.

Türkiye’nin aldığı altı F-35 uçağının da ABD Hava Kuvvetleri’nce kullanılması için gerekli yetkilendirmesi yapılan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nda, yaptırımlar için ayrı bir bölüm ayrıldı.

12 YAPTIRIM ÖNGÖRÜLDÜ

Türkiye’nin Rus yapımı S-400’leri teslim almasının ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Rusya ile önemli bir işlem olarak kabul edildiği ve NDAA’nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye’de S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA yaptırımlarının uygulanması talep edildi.

Diken’in aktardığına göre tasarıda, başkanın CAATSA kapsamında belirtilen 12 maddeden en az beşini uygulaması, yaptırımların ‘ithal edilen malları’ kapsamaması istendi. Bu mallar da ‘doğal, ya da insan eliyle yapılmış maddeler, imal edilmiş erzak ve bunlara ilişkin denetim ekipmanı’ şeklinde sıralandı.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI İÇİN ŞART EKLENDİ

Yaptırımların kaldırılmasının şartları ise şu şekilde belirtildi:

“Başkan yaptırım uyguladıktan sonra bir yıl içinde Kongrenin gerekli komitelerine, Türkiye’nin veya yaptırım uygulanan kişilerin artık S-400’leri veya bunların yerine herhangi bir Rus sistemini uhdesinde bulundurmadığını, Türk topraklarında Rus hükümeti veya şirketleri adına herhangi bir Rusya vatandaşının S-400’leri çalıştırmadığını teyit ettikten sonra; Türkiye’den Türk Hükümetinin veya hükümet adına başka bir tarafın S-400 veya onun yerini alabilecek bir sistemi tekrar edinmek için CAATSA’nın 231’inci bölümünün kapsamına girecek herhangi bir faaliyete girmeyeceğine dair taahhüt aldıktan sonra yaptırımları kaldırabilir”

VERİLMEYEN F-35’LERİN DURUMU BELLİ OLDU

Tasarının 159. bölümünde ise tasarının yasalaşmasından sonra 15 gün içerisinde Türk şirketlerinin yerine F-35 için parça üretecek ortakların tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin başlatılması istendi.



