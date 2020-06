TÜSİAD Rekabet Kurumu'na verilen yetkiye karşı çıktı

05 Haziran 2020 Cuma, 10:19

Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’da yapılan değişiklikle Kuruma, şirketlerin defterlerini, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü verilerini ve belgelerini inceleyip bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini alma konusunda verilen yetki, kişisel verilerin korunması ve ticari sır güvencesinin ortadan kalkacağı gerekçesiyle tartışma yarattı.

Meclis Sanayi Komisyonu’nda kabul edilen teklifin görüşmelerinde muhalefet partileri dijital verilerin toplanmasına ilişkin Rekabet Kurumu’na verilen yetkide hukuki boşluk bulunduğu uyarısında bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, düzenlemenin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’yla çeliştiğini belirtirken, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, ticari sırrın kimseye verilmeyeceğinin garantisinin kanunda bulunmadığını söyledi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş da veri güvenliği, gizlilik ve kişisel verilerin yeterli düzeyde korunabilmesi ve hukuki güvenliğin sağlanabilmesi için Rekabet Kurumu personeli hakkında, kullandıkları yetkinin ağırlığıyla orantılı yaptırımların getirilmesi gerektiğini kaydetti.

AKP'YE GÖRE SIKINTI YOK

Dünya gazetesinden Canan Sakarya'nın haberine göre, eleştiriler üzerine teklifte ilk imza sahibi AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kişisel verilerin güvenliği konusunda bir sıkıntı bulunmadığını belirterek, Rekabetin Korunması hakkındaki Kanunda Kurul üyeleri ve personelinin görevleri sırasında öğrendikleri ticari sırları ifşa edemeyecekleri konusunda düzenleme olduğunu ve cezai yaptırımlarında bulunduğunu kaydetti. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ise yapılan incelemelerde artık evrak ve defterlerle değil, dijital ortamlarla karşılaştıklarını belirterek, “ Biz aslında şimdi de bu dijital verilere ulaşıyoruz ancak kanunda yer almadığı için o noktada çok rahat değiliz. Avrupa Birliğinde mobil cihazlara el koyabiliyor, belge, bilgileri mühürleyebiliyor biz bunu şirketler, toplum henüz buna hazır değildir diye kanun teklifine koymadık. Teklifi hazırlarken kişisel verilerin korunmasıyla ilgili kanunu dikkate alarak, Kuruldan da görüş isteyerek çalışmayı yaptık” dedi. Küle, kişilere ait özel mobil cihazlara ve bilgisayarlara bakmadıklarını belirterek, “Orada imaj alıyoruz, orada bırakıyoruz” dedi.

TÜSİAD: YABANCIYI TEDİRGİN EDER

TÜSİAD teklife ilişkin olarak milletvekillerine sunduğu bilgi notunda gerek Türkiye’de gerekse dünyada veri güvenliğinin artan önemi karşısında çelişki oluşturabilecek olan bu denli geniş veri toplama yetkisinin özellikle veri güvenliğinin kritik olduğu sektörler açısından yabancı yatırımcıları tedirgin edeceğini belirtti. “Ülkemize yönlenebilecek yeni yatırımların motivasyonunu düşürebileceği gibi mevcut yabancı yatırımcı ve sektör paydaşlarını da işlerini Türkiye’de büyütmekten alıkoyabilecek” değerlendirmesini yaptı. TÜSİAD, söz konusu maddeye incelenen ve sureti alınan belge ve yazışmalar bakımından avukat müvekkil gizliliği imtiyazının korunmasına ve bu imtiyazın esaslarına ilişkin hukuki belirlilik sağlanmasına yönelik bir ekleme yapılmasını istedi. Şirket verilerinin imajının alınmasının şirket kayıtlarında bulunan ve şirket ticari sırlarını da içeren tüm verilerin şirket dışına çıkarılması anlamına geldiğini ve teşebbüsler açısından risk oluşturduğunu kaydetti.

TÜSİAD’IN ÖNERİLERİNDE NELER VAR?

TÜSİAD tarafından yapılan öneride “Defterlerini veya teşebbüse ait fiziki ve dijital ortamda tuttukları veri, bilgi ve belgelerini inceleyebilir, inceleme konusu ve amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olan her türlü kopyalarını ve çıktılarını alabilir ve ancak bu kapsamda kullanılabilir” belirtilerek şunlar kaydedildi, “Belirli konularda yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir. İnceleme konusu ve amacı kapsamında teşebbüslerin her türlü mal varlığına ilişkin mahallinde incelemeler yapabilir. Teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin bağımsız avukatları ile bu teşebbüs ve teşebbüs birlikleri arasındaki, savunma hakkının kullanılması veya hukuki danışmanlık alınması amacıyla hazırlanan her türlü belge ve yazışma avukat müvekkil gizliliği imtiyazından yararlanır. Bu tür belge ve yazışmalar yerinde inceleme kapsamında incelenemez ve suretleri Rekabet Kurumu meslek personeli tarafından alınamaz yahut suretleri alınmış olsa dahi Kurul kararına esas teşkil edemez. Bu tür belge ve yazışmaların teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin kendi birimleri arasında raporlanmasına ilişkin belge ve iç yazışmalar ile bağımsız avukattan hukuki danışmanlık alınmasına yönelik hazırlayıcı belge ve yazışmalar da bu imtiyazdan yararlanır.”

TEKLİF NE GETİRİYOR?

Rekabet Kanunu’nun 15’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi “Defterlerini, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü verileri ve belgelerini inceleyebilir, bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini alabilir” diye belirtiliyor.