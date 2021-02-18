Twitter, Bosphorus Global hesabını askıya aldı

18 Şubat 2021 Perşembe, 10:30

Etiketleme sistemi kapsamını genişleten Twitter, Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın, Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Altun gibi isimlerin hesaplarını "Türkiye devlet görevlisi" olarak etiketledi.

Twitter, Pelikancılara ait Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği'nin (Bosphorus Global) ana hesabını da askıya aldı.

Pelikancılara ait bir başka hesap olan 'Yekvücut' adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bosphorus Global hesabımız Twitter tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden askıya alınmıştır. Bu noktada hesabımızı tekrar geri almak için mücadelemize başlamış bulunuyoruz. Gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Siz değerli takipçilerimize arz ederiz."

!? Bosphorus Global hesabımız Twitter tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden askıya alınmıştır.



Bu noktada hesabımızı tekrar geri almak için mücadelemize başlamış bulunuyoruz. Gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Siz değerli takipçilerimize arz ederiz. pic.twitter.com/lcKBbn2xsV — Yekvücut (@yekvucutcom) February 17, 2021

ETİKET SİSTEMİ

Sosyal medya platformu Twitter, devlet yetkililerinin ve "devlet destekli/bağlantılı" olarak addedilen medya kuruluşlarını etiketleme sisteminin kapsamını artırma kararı almıştı. Yeni uygulama kapsamında Türkiye'de de devlet yetkililerinin hesaplarının etiketlenmesi, bunun yanında bazı hesaplara "devlet destekli bilgi operasyonu" kapsamında etiket konması bekleniyordu.

Söz konusu etiketleme sistemiyle ilgili Twitter'dan yapılan açıklamada, "Bizim misyonumuz kamusal diyaloğa hizmet etmek ve bu görevin önemli bir parçası da, insanlara gördükleri şeyler hakkında ve Twitter'la nasıl bir ilişki kurdukları konusunda yeterli bilgiye sahip olarak karar verebilmeleri için bağlamı anlatmak" denildi.

Etiketler şu an için, Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Küba, Ekvador, Mısır, Honduras, Endonezya, İran, Suudi Arabistan, Sırbistan, İspanya, Tayland, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ülkelerinde kullanılıyor.

Twitter, 12 Haziran 2020'de AKP ile bağlantılı 7 bin 340 hesabı manipülasyonu engelleme politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kapattığını duyurmuştu.