Twitter Covid-19 aşılarıyla ilgili yanlış içeriklerin paylaşımını önlemek için çalışma başlattı
Twitter, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı hakkında yanlış bilgiler içeren paylaşımlara "uyarı işareti" koyup ihtara uymayan hesapları kapatmak için "vuruş sistemi" uyguladığını duyurdu.
Sosyal medya platformu Twitter'dan yapılan açıklamada, Covid-19 aşılarına ilişkin yanlış bilgi paylaşımlarını önlemek amacıyla yeni bir çalışma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, şirketin Covid-19 aşısı hakkında toplumu yanlış bilgilendiren paylaşımlara karşı uyguladığı politikanın ihlal edilip edilmediğini değerlendirmek için kullanıcı görüşlerinden faydalanacağı bildirildi.
"Vuruş sistemi" olarak adlandırılan uygulamanın, hem gerçek kişi hem de otomasyon sistemi tarafından kullanılabileceği ifade edildi.
Açıklamada, Covid-19 aşılarına ilişkin yanlış bilgi paylaşımı yapıldığında, kullanıcının gönderisi üzerine "uyarı işareti" koyularak ihtar edileceği, ikinci uyarıda ise hesabın 12 saat süreyle kapatılacağı ifade edildi.
Yanlış içerikli paylaşımlarına devam eden hesapların 5 uyarıdan sonra kalıcı olarak kapatılacağı bildirildi.
Bu uygulamayla kuralları ihlal eden kişilerin disipline edilmesinin amaçlandığı vurgulandı.
Twitter daha önce de Covid-19'un nasıl yayıldığı ve maskelerin etkili olup olmadığına ilişkin yanlış bilgilerin paylaşılmasını durdurmuştu.
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