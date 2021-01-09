Twitter, koronavirüs aşılarını güvensiz bulan Hamaney’in paylaşımlarını sildi
Sosyal medya platformu Twitter, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İngiltere’ye ait koronavirüs aşılarının güvensiz olduğuna ilişkin Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dilinde yaptığı paylaşımlarını sildi.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in farklı dillerde kullandığı Twitter hesaplarından dün ABD ve İngiltere’ye ait koronavirüs aşılarının güvensiz olduğuna ilişkin Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca yaptığı paylaşımları silindi. Söz konusu paylaşımların, sosyal medya kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle silindiği belirtildi. Hamaney’in Farsça dilinde yaptığı paylaşımına ise dokunulmadı.
Hamaney farklı dillerde yaptığı paylaşımda, ABD ve İngiltere’ye ait koronavirüs aşılarına güvenmediklerini belirterek, "ABD ve İngiltere’ye ait koronavirüs aşılarının ülkeye ithal edilmesi yasaktır. Eğer ABD kendisi gerçekten korona virüs aşısı üretebiliyor olsaydı böylesi bir durumda olmazdı. Fransa’ya da bu konuda güvenmiyorum. Başka kaynaklardan güvenilir korona virüs aşısı bulunursa bu sorun olmaz" ifadelerini kullanmıştı.
ABD’DEN BAĞIŞLANACAK 150 BİN PFİZER KORONAVİRÜS AŞISININ ALIMI İPTAL EDİLDİ
Hamaney’in dün ABD ve İngiltere’den korona virüs aşısının ülkeye ithal edilmesini yasaklayan konuşmasının ardından İran Kızılay Sözcüsü Muhammed Hasan Mukaddem, ABD’de ve yurt dışında yaşayan İran vatandaşlarının kurduğu bir hayır kurumu vasıtasıyla İran’a bağışlanacağı açıklanan 150 Pfizer korona virüs aşısının alımına ilişkin sürecin durdurulduğunu açıkladı.
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