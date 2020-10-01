Twitter'da erişim sorunu
Özellikle Türkiye ve Kuzey Avrupa'daki internet kullanıcılarının Twitter'a erişemediği açıklandı.
Yaşanan bu sorunun Twitter sunucularıyla, İnternet sağlayıcıları arasında yaşanan bir sorundan meydana geldiği belirtiliyor.
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