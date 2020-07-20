Twitter'da "Şuan LGBT'li Oldun" akımı

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 14:22

Son dönemde çoğu AKP'li isimlerin sosyal medyada gökkuşağı simgesi kullanılan hemen hemen her şeye LGBTi subliminali olarak tepki göstermesi alay konusu oldu.

Son olarak AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Aziz Kocaoğlu döneminde başlatılan ve Tunç Soyer döneminde de devam eden 0-5 yaş arası çocuklara dağıtılan sütlerin fotoğrafını yayınlayarak, “İki görsel arasındaki subliminal mesajı bulun” diye yazmıştı. Dağ, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye binasına ait kolonların rengini LGBT’yi simgeleyen renklere benzetmişti.

Gökkuşağının renklerini barındıran her şeyin doğrudan LGBTİ+ hareketiyle ilişkilendirmesiyle dalga geçen Twitter kullanıcıları #ŞuanLGBTliOldun etiketi altında paylaşım yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: