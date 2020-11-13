Twitter’dan ABD seçimi açıklaması: 300 bin paylaşıma uyarı etiketi koyduk
Twitter, ABD başkanlık seçimiyle bağlantılı 300 bin paylaşıma "potansiyel olarak yanıltıcı" şeklinde etiketlediğini açıkladı.
Sosyal medya platformu Twitter, ABD başkanlık seçimiyle bağlantılı 300 bin tweet'i "potansiyel olarak yanıltıcı" şeklinde etiketlediğini açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, etiketlemenin, 27 Ekim-11 Kasım arasında yapıldığı ve 300 bin tweet'in, 3 Kasım'daki başkanlık seçimiyle ilgili paylaşımların yüzde 0,2'sini oluşturduğu bildirildi.
Twitter'in yasal politika, güven ve güvenlik birimi başkanı Vijaya Gadde, bu twitlerden 456'sının, "kullanıcılar bu paylaşımları beğenemez, retwit edemez ya da bunlara yanıt veremez" ifadesinin yer aldığı uyarı işaretiyle gizlendiğini söyledi.
Sosyal medya platformu, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçiminden sonraki twitlerinin neredeyse yarısına uyarı etiketi eklemişti.
Trump'ın paylaşımlarının bu şekilde etiketlenmesine, kanıt vermeden seçimi kazandığını ve seçimlere hile karıştırıldığını iddia etmesi gerekçe gösterilmişti.
ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre, 279 delegeye ulaşarak seçimleri kazanan Biden'ın 20 Ocak 2021'de göreve başlaması öngörülüyor.
Kayank: NTV
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