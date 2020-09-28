Twitter'dan içeriği okumadan retweet edenlere uyarı

28 Eylül 2020 Pazartesi, 23:35

journo.com.tr'nin aktardığına göre, Twitter, dezenformasyonla mücadele önlemlerini sıkılaştırmak için haziran ayında bir deney başlattı. Şirketin o günkü mesajında şöyle denmişti:

“Bir haberi paylaşmak, bir sohbet başlatabilir. Bu yüzden bir haberi tweetlemeden önce onu okumak isteyebilirsiniz. Bilgiye dayalı bir tartışmayı teşvik etmek için Android’de yeni bir uyarı mesajı test ediyoruz. Twitter’da daha önce açmadığınız bir haberi retweet etmek istediğinizde, önce haberi okumayı isteyip istemediğinizi soran yeni bir mesajla karşılaşabilirsiniz.”

YÜZDE 40 DAHA FAZLA AÇTI

Kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle yapılan üç aylık testin ardından Twitter 24 Eylül’de sonuçları açıkladı. Buna göre:

Uyarı mesajını alan kullanıcılar, ilgili haberleri yüzde 40 daha fazla açtı.

Retweet etmeden önce haberi okuyanların oranı yüzde 33 arttı.

Bazı kullanıcılar ise açtıkları haberi retweet etmemeyi tercih etti. Twitter bu durumu da, “Bazı tweetlerin ait olduğu yer taslaklardır” sözleriyle karşılık verdi.

Testin olumlu sonuç vermesi üzerine bu hafta sonundan itibaren uygulama genele yayıldı.

Yakında Türkiye dâhil tüm dünyada, haberi okumadan retweet edenlerin, Twitter’ın yeni uyarı mesajını görmesi bekleniyor.

YÜZDE 59’U HİÇ TIKLANMIYOR

Columbia Üniversitesi ve Fransız Ulusal Enstitüsü’nün 2016 yılında yaptığı bir araştırmada, sosyal medyada paylaşılan bağlantıların yüzde 59’unun aslında hiç tıklanmadığı saptanmıştı.

Araştırmacılardan Arnaud Legout, “İnsanlar okumaktansa paylaşmaya daha istekli. Modern bilgi tüketimi açısından bu tipik bir durum. İnsanlar bir özete veya özetin de özetine bakıp kanaatlerini oluşturuyor, daha derine inme çabası göstermiyorlar” demişti.

Twitter’ın yeni uygulaması, Nieman Lab‘in de hatırlattığı gibi, etkileşim öncesinde kullanıcının bilgisini sınayan ilk örnek değil. Norveç kamu yayıncısı NRK de 2017 yılında internet sitesindeki haberlerin altına yorum yapmak isteyen okurlara, bu haberle ilgili kısa bir soruyu yanıtlama şartı getirmişti.