Ukrayna'da rehine krizi: Silah ve patlayıcı taşıyor
Ukrayna emniyet güçleri, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin, ülkenin batısındaki Lutsk kentinde bir yolcu otobüsünü ele geçirdiğini ve otobüsün içindeki yaklaşık 20 kişiyi rehin aldığını bildirdi.
Yerel güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, saldırganın silahlı olduğunu ve patlayıcı taşıdığı belirtildi. Emniyet kaynakları, kent merkezinin trafiğe kapatıldığını belirtirken, saldırganın emniyet güçlerine hangi talepleri ilettiği bilinmiyor.
Yetkililere göre, kimliği teşhis edilemeyen saldırgan, saldırı öncesinde sosyal medyada, "Ukrayna'daki toplumsal, siyasal sisteme" ilişkin hayal kırıklığını dile getiren iletiler paylaştı.
SİLAH SESLERİ DUYULDU
Öte yandan, yerel basında çıkan haberlere göre, kaçırılan otobüsün bulunduğu bölgede silah sesleri duyuldu, ancak ölü ya da yaralılar olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, silah atışlarıyla ilgili raporları doğruladı ve durumu zayiat olmadan çözmek için önlemler aldıklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Zelenskiy Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Silah sesleri duyuldu ve otobüs hasar gördü" ifadelerine yer verdi.
KENDİSİNİ 'MAKSİM PLOKHOY' OLARAK TANITTI
İçişleri bakan yardımcısı Anton Geraschenko, korsanının rehinelerin durumu hakkında bilgilendirmek için polisi aradığını ve kendisini Maksim Plokhoy olarak tanıttığını söyledi.
Geraschenko, aynı isime sahip bir kişinin hapishanedeki yaşam koşulları hakkında çevrimiçi bir kitap yazdığını da sözlerine ekledi.
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