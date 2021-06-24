Ülke Politikaları Vakfı’nda seçim heyecanı
Ankara’da kurulan Ülke Politikaları Vakfı, yeni Başkan ve Yönetim Kurulu’nu belirlemek üzere 25 Haziran 2021 Cuma günü saat 18.00’de 18. Mütevelli Heyeti Genel Kurulu’nu yapacak.
Sürdürülebilir insani kalkınma anlayışı çerçevesinde, 2002 yılında önceki dönem Maliye Bakanlarından Sayın Zekeriya Temizel’in başkanlığında ve alanlarında uzman arkadaşları tarafından Ankara’da kurulan Ülke Politikaları Vakfı, yeni Başkan ve Yönetim Kurulu’nu belirlemek üzere 25 Haziran 2021 Cuma günü saat 18.00’de 18. Mütevelli Heyeti Genel Kurulu’nu yapacak.
Türkiye’nin sosyal ve ekonomik potansiyellerini harekete geçirerek, güncel ve tarihsel sorunlarına çözüm niteliği taşıyan politikalar için fikri zemin oluşturmak, araştırmalar yapmak ve uygulama projeleri gerçekleştirmek amacıyla kurulan Ülke Politikaları Vakfı, 2012 yılında merkezini Ankara’dan İstanbul’a taşıdı.
Ülke Politikaları Vakfı, Zekeriya Temizel’den sonra, sırasıyla Avukat Hüseyin Karataş, Hasan Mutlu ve Engin Akman başkanlıklarında çalışmalarını sürdürdü.
Vakıf, amaçları doğrultusunda kamuoyunca da tanınan saygın uzman, bilim ve siyaset insanlarının konuşmacı olarak katıldığı panellerle çalışmalarına aralıksız devam etti.
Danışma Kurulu Başkanı merhum Murtaza Çelikel’in vefatı sonrası, Mütevelli Heyeti’nce Danışma Kurulu Başkanlığına CHP önceki Genel Başkanlarından Altan Öymen seçildi.
Danışma Kurulu bünyesinde Ülke Politikaları Vakfı’nda Ekonomi, Siyaset, Hukuk, Çevre, Enerji vb. konularda çalışma masaları mevcut. 25 Haziran 2021 Cuma günü gerçekleşecek olan 18. Mütevelli Heyeti Genel Kurulu’nda yapılacak seçimlerle ÜPV, önceki dönemlerden devraldığı birikimi yeni uygulama ve çalışma modelleri ile geliştirerek, Vakıf amacı doğrultusunda etkinliklerine devam edecek.
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