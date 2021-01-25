Uludağ'da koronavirüs kısıtlamalarına uyulmadı

25 Ocak 2021 Pazartesi, 10:26

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da, geçtiğimiz hafta sonu otellerdeki doluluk oranı yüzde 100’e yaklaştı. Hava sıcaklığının eksi 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede konaklayan yerli ve yabancı konuklar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Gündüz, karların üstünde kayanlar pistlerde yoğunluk oluştururken, akşam da eğlence görüntüleri tepki çekti. Farklı otellerde düzenlenen eğlencelerde, koronavirüs kısıtlama kuralları arasında yer alan maske ile sosyal mesafeye aldırılmadığı dikkat çekti. Pek çok noktada müzik eşliğinde kalabalık grupların geç saatlere değin eğlendiği gözlendi. Uludağ’da tatil yapanların eğlence ve kayak pistlerindeki görüntülerinin yayınlanması üzerine sosyal medya kullanıcısı pek çok vatandaş, duruma tepki gösterdi. Koronavirüs kısıtlama kararlarına eşit olarak uyulması gerektiğini iddia ettiler.

ULUDAĞ’DA TATİL YAPANLARA PARA CEZASI

Geçen hafta Uludağ'da bir otelde kalan 10 kişilik müşteri grubunun terasta, müzik eşliğinde sosyal mesafe ile maske kuralına uymadan eğlenmeleri üzerine otel işletmecisine ve eğlenen gruba idari para cezası uygulandı. Maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan 10 kişilik gruba toplam 76 bin 380 TL para cezası uygulandı.



