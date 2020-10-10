‘Ulusal Yarışma’da dev kapışma

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 57. kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu akşam düzenlenecek kapanış ve ödül töreni ile sona erecek. Ödül töreni Habertürk ekranlarından canlı yayımlanacak.

Bülent Ecevit
10 Ekim 2020 Cumartesi, 06:00
‘Ulusal Yarışma’da dev kapışma
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“Ulusal Belgesel Film Yarışması” ve “Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması”nın gösterimleri ile “Ulusal Uzun Metraj” ve “Kısa Metraj Film Yarışması”nda son gösterimler dün ve önceki gün yapıldı.

47 filmin başvuru yaptığı “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”nda bu yıl 12 film yarıştı. Fikret Reyhan’ın “Çatlak”, Tankut Kılınç’ın “Dersaadet Apartmanı”, Nesimi Yetik’in “Dirlik Düzenlik”, Derviş Zaim’in “Flaşbellek”, Orçun Benli’nin “Gelincik”, Erdem Tepegöz’ün “Gölgeler İçinde”, Azra Deniz Okyay’ın “Hayaletler”, Tunç Şahin’in “İnsanlar İkiye Ayrılır”, Atalay Taşdiken’in “Kar Kırmızı”, Barış Gördağ ve Yasin Çetin’in “Koku”, Ferit Karol’un “Kumbara” ve Reis Çelik’in “Ölü Ekmeği” adlı filmleri, 300 bin TL değerindeki “En İyi Film Ödülü”nün de yer aldığı 16 kategoride toplam 770 bin TL tutarındaki ödülü paylaşacak. 


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