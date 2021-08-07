Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ‘uzay oyunları’ düzenlendi
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan astronotlar ve kozmonotlar, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nı kutlamak için istasyonda ilk defa ‘uzay oyunlarını’ gerçekleştirdi. Soyuz Ekibi ve Dragon Ekibi olarak ikiye ayrılan astronot ve kozmonotlar, karşılıklı uzay oyunları oynadı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ‘uzay oyunları’ düzenlendi
NASA’dan yapılan açıklamada “Tokyo'daki Yaz Oyunlarını kutlamak için astronotlar ve kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk kez uzay oyunlarını düzenledi.
Soyuz Takımı, senkronize yüzme, elsiz top ve daha fazlasını içeren dostane bir yarışmada Takım Dragon'u yendi! İstasyon'un Sefer 65 ekibi, yörüngedeki laboratuvara hangi uzay aracıyla gittiklerine göre ekiplere ayrıldı. NASA astronotu Mark Vande Hei ve Rus uzay ajansı Roscosmos'tan kozmonotlar Oleg Novitskiy ile Pyotr Dubrov, Soyuz Takımı’ndaydı. NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur, JAXA (Japonya Havacılık Araştırma Ajansı) astronotu Akihiko Hoshide ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu Thomas Pesquet, Team Dragon'daydı” ifadelerini kullandı.
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