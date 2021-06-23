Uluslararası yatırımcının yeniden gelmesi için strateji belgesi hazırlandı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Son yıllarda Türkiye’ye gelmekten kaçınan yabancı yatırımcıyı yeniden çekmek için hükümet yeni bir strateji belgesi hazırladı. “Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi” belgesine göre kamu ile yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için “yatırım ombudsmanlığı” oluşturulacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından yayımlanan “Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2021-2023)” belgesi ile küresel doğrudan yatırımlardaki pazar payının 2023 itibarıyla yüzde 1.5’e çıkarılması hedefleniyor. Bu doğrultuda 11 strateji ve 72 eylem tasarlandı. Belge hazırlanırken “salgın ile birlikte değişen ekonomik şartlar ve sunduğu fırsatların” da dikkate alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün yayımlandığı genelge ile strateji kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmelerini istedi. Strateji belgesinde dikkat çeken şu düzenlemeler yer alıyor:

- Yatırım destek süreçlerinde kamu kurumlarının kolaylaştırıcı rolü güçlendirilecek. Uluslararası yatırımcılara yönelik yatırım yapılmaya hazır projelerin yer alacağı bir portföy oluşturulacak.

- Turizm potansiyeli olan bölgelerde turizm yatırımlarının artırılması, bu bölgelerdeki kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına kazandırılması, yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla gerekli mevzuat çalışması yapılacak.

- Türkiye’ye yatırım kararı almış şirket yetkililerine yönelik, yatırımın yapıldığı bölgeye özel bilgilendirici nitelikte içerikler sunan “dijital hoş geldin paketi” uygulamaları pilot illerde geliştirilecek. Yabancı kişilere ve ailelerine ikamet ve çalışma izni verilmesinde öncelik ve kolaylık sağlanacak.

- Yatırım bölgelerinde yer alan güncel arazi varlığı bilgisi (parsel, altyapı, fiyat vb.) dijital ortamda güncel bir şekilde yatırımcılarla paylaşılacak.

- Uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki yatırım süreçlerini kolaylaştıracak. Aleyhe hükümlerin geçmişe yürümezliği garanti altına alınacak.

- Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda ihtisas mahkemeleri oluşturulacak. Ticari, fikri ve sınai haklara ilişkin davalar gibi bazı davaların il merkezlerindeki ihtisas mahkemelerinde görülebilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Yatırımların Türkiye’ye kazandırılması için ihtiyaç duyulan “insan kaynağı” geliştirilecek.