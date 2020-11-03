Umut Evirgen, 'Dünyanın En Hafif Filmi'nin çekimlerini tamamladı
"Ben Bir Denizim" filmi ile dikkat çeken yönetmen Umut Evirgen, ikinci uzun metrajlısı olan "Dünyanın En Hafif Filmi"nin çekimlerini tamamladı. Evirgen’in geliştirme aşamasında olan yeni filmi Annesinin Kuzusu da Ankara Film Festivali Proje Geliştirme Platformu’na seçildi.
İlk uzun metraj filmi "Ben Bir Denizim" ile Adana Altın Koza Film Festivali’nden ödülle dönen yönetmen Umut Evirgen, "Dünyanın En Hafif Filmi" isimli ikinci uzun metrajını da karantina sürecinde tamamladı. Filmloverss'ın haberine göre film, dünya prömiyerini uluslararası bir festivalde yapmaya hazırlanıyor.
Evirgen’in şu anda proje geliştirme aşamasında olan "Annesinin Kuzusu" isimli uzun metraj film projesi ise Ankara Film Festivali Proje Geliştirme Platformu’na seçildi. "Uçurtmayı Vurmasınlar", "Umuda Yolculuk" ve "Kumun Tadı" gibi filmlerin senaristliğini yapan Feride Çiçekoğlu ile Umut Evirgen’in birlikte kaleme aldığı projenin oyuncu kadrosu önümüzdeki günlerde şekillenecek.
'BEN BİR DENİZİM' ULUSLARARASI FESTİVALLERE KONUK OLACAK
Kadrosunda Gürberk Polat, Serkan Keskin ve Sitare Akbaş gibi oyuncuların yer aldığı; Adana Altın Koza Film Festivali’nde Sitare Akbaş’a Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü getiren "Ben Bir Denizim" ise, Türkiye’deki ilk gösteriminin ardından festival yolculuğuna devam ediyor.
Umut Evirgen’in ilk uzun metraj filmi, ilk uluslararası gösterimini kasım ayında Almanya’da düzenlenecek olan 31. Film Festival Cottbus’ta Gençlik Filmleri Yarışması’nda (Youth Film Competition) yapacak. Film ayrıca Rhode Island Film Festivali ve Edmonton Film Festivali’nden de davet aldı.
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