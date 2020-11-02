Umut veren haber 58 saat sonra geldi: 14 yaşındaki İdil enkazdan sağ çıkarıldı
İzmir’in Bayraklı ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Emrah apartmanında kurtarma ekipleri çalışmaların 56. saatte enkaz altından bir kız çocuğunun sesini duydu.
Çalışmalarını hızlandıran ekipler 58. saatte 14 yaşındaki İdil Şirin’e sağ olarak ulaştı. İlk müdahalenin ardından İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, “Allahıma binlerce kere şükürler olsun. 58. saatte İdil çıktı” açıklamasını yaptı.
İdil Şirin’in 8 yaşındaki kız kardeşi ve enkaz altında olduğu tahmin edilen diğer 2 kişiyle birlikte toplamda 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Emrah apartmanında şimdiye kadar 29 kişiye ulaşılmış, 14’ü sağ olarak çıkarılmıştı.
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