Ünlü astrofizikçiden yeni teori: Uzaylıları nasıl buluruz?
İngiliz astrofizikçi Dr. Eamonn Kerins, zeki uzaylıların "oyun teorisi"yle bulunabileceğini ortaya koydu.
Bilim kurgu filmlerinin değişmezi insanoğlu ile uzaylıların karşılaşmaması bu kez de bilimin merceğinde.
Pek çok filme konu olan dünya dışı bir medeniyet ile ilk temasın neden henüz gerçekleşmediğini araştıran bilim insanları pek çok teori ortaya attı.
Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak henüz herhangi bir gelişmiş medeniyet bizimle bağlantı kurmadı.
Manchester Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, "oyun teorisi" diye bilinen bir stratejinin dünya dışı akıllı yaşamı bulma konusunda bilim dünyasının yardımına yetişebileceği iddiasında.
Independent’ta yer alan habere göre, İngiliz astrofizikçi Dr. Eamonn Kerins, bu fikrine "ortak saptanabilirlik" ismini veriyor.
Söz konusu teori ev sahibi yıldızının doğrudan bize bakan yüzünden geçen ve bu sırada yıldızdan gelen ışığı karartan gezegenleri incelemeyi öneriyor.
Kerins teorisini şu ifadeler ile savunuyor:
“Diğer gezegenlerle ilgili en berrak görüşe sahip medeniyetlerin sinyal göndermeye en yatkın medeniyetler olması oldukça mantıklı. Diğer taraf da bunu bilecek ve bu nedenle gözlemliyor ve bir sinyal arıyor olmalılar.”
Dünya'nın Güneş önünden geçerken göründüğü bölgeye Dünya Geçiş Bölgesi ismi veriliyor. Kerins'in makalesi ayrıca, Dünya Geçiş Alanı'ndaki yaşam barındırabilir gezegenlerin büyük kısmının Güneş'ten daha soluk, düşük kütleli yıldızlar etrafında bulunmasının beklendiğinin altını çiziyor.
Bu yüzden Karşılıklı Saptanabilirlik fikri, hedeflenmiş SETI programlarının soluk yıldızlar çevresindeki olası yaşam barındıran gezegenlerden gelen sinyalleri incelemeye yoğunlaşması gerektiğini öne sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Bulu 'seçimsiz' atamıştı görevden ayrılmak istedi
- Manisa'da ölü bulunan 4 genç hakkında yeni ayrıntılar
- Polisten Barış Atay'a sert müdahale
- Mansur Yavaş: 'Melih Bey istifa etmezse yayınlayacağım'
- 'Rektör ataması' anketinde dikkat çeken sonuç
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- LPG’li araç sahipleri dikkat!
- AKP Bilecik kongresinde küfür skandalı
- 'Kayıp' Sedat Peker ortaya böyle çıktı
- Alaattin Çakıcı'ya istenen ceza belli oldu
Video Haberler
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- Bursa’da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu kamerada
- Hindistan’da baltalı saldırgan böyle dehşet saçtı
- Mucize kurtuluş! Doğal yaşamına geri döndü
- Şişeden bir yudum aldı, hemen geri tükürdü
- Habertürk'te canlı yayında sinirler bir anda gerildi
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- Aile, havuzda gördükleri manzara karşısında şoke oldu
- Boğaziçili öğrencilerden Melih Bulu'ya yanıt
- Antalya'da şoke eden ölüm
En Çok Okunan Haberler
- Bulu 'seçimsiz' atamıştı görevden ayrılmak istedi
- Manisa'da ölü bulunan 4 genç hakkında yeni ayrıntılar
- Polisten Barış Atay'a sert müdahale
- Mansur Yavaş: 'Melih Bey istifa etmezse yayınlayacağım'
- 'Rektör ataması' anketinde dikkat çeken sonuç
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- LPG’li araç sahipleri dikkat!
- AKP Bilecik kongresinde küfür skandalı
- 'Kayıp' Sedat Peker ortaya böyle çıktı
- Alaattin Çakıcı'ya istenen ceza belli oldu