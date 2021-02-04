Ünlü astrofizikçiden yeni teori: Uzaylıları nasıl buluruz?

04 Şubat 2021 Perşembe, 11:29

Bilim kurgu filmlerinin değişmezi insanoğlu ile uzaylıların karşılaşmaması bu kez de bilimin merceğinde.

Pek çok filme konu olan dünya dışı bir medeniyet ile ilk temasın neden henüz gerçekleşmediğini araştıran bilim insanları pek çok teori ortaya attı.

Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak henüz herhangi bir gelişmiş medeniyet bizimle bağlantı kurmadı.

Manchester Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, "oyun teorisi" diye bilinen bir stratejinin dünya dışı akıllı yaşamı bulma konusunda bilim dünyasının yardımına yetişebileceği iddiasında.

Independent’ta yer alan habere göre, İngiliz astrofizikçi Dr. Eamonn Kerins, bu fikrine "ortak saptanabilirlik" ismini veriyor.

Söz konusu teori ev sahibi yıldızının doğrudan bize bakan yüzünden geçen ve bu sırada yıldızdan gelen ışığı karartan gezegenleri incelemeyi öneriyor.

Kerins teorisini şu ifadeler ile savunuyor:

“Diğer gezegenlerle ilgili en berrak görüşe sahip medeniyetlerin sinyal göndermeye en yatkın medeniyetler olması oldukça mantıklı. Diğer taraf da bunu bilecek ve bu nedenle gözlemliyor ve bir sinyal arıyor olmalılar.”

Dünya'nın Güneş önünden geçerken göründüğü bölgeye Dünya Geçiş Bölgesi ismi veriliyor. Kerins'in makalesi ayrıca, Dünya Geçiş Alanı'ndaki yaşam barındırabilir gezegenlerin büyük kısmının Güneş'ten daha soluk, düşük kütleli yıldızlar etrafında bulunmasının beklendiğinin altını çiziyor.

Bu yüzden Karşılıklı Saptanabilirlik fikri, hedeflenmiş SETI programlarının soluk yıldızlar çevresindeki olası yaşam barındıran gezegenlerden gelen sinyalleri incelemeye yoğunlaşması gerektiğini öne sürüyor.