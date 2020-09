Ünlü kadın basketbolcu Maya Moore, tahliye olmasında büyük rol oynadığı Jonathan Irons'la evlendi

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nin (WNBA) yıldızlarından Maya Moore, serbest kalması için birlikte hukuk mücadelesi verdiği Jonathan Irons ile evlendi.

Maya Moore, Irons'ın serbest kalmasına odaklanmak amacıyla WNBA kariyerine 2019'da ara vermişti ve hukuk çalışmalarına yoğunlaşmıştı.

18 yaşındayken hırsızlık ve cinayete teşebbüs iddiasıyla 50 sene hapis cezası alan ve 23 yıldır hapiste olan Jonathan Irons, hakkındaki kararın bozulmasının ardından temmuz ayında serbest kalmıştı.

Yargıç Daniel Green, 18 yaşında hırsızlık ve cinayete teşebbüs iddiasıyla 50 sene hapis cezasına çarptırılan Irons'ın cezasını "kanıtların zayıf olması" gerekçesiyle düşürmüştü.

Moore ise Missouri'deki yüksek güvenlikli cezaevinden çıkan 40 yaşındaki Irons'ı dizlerinin üzerine çökerek karşılamıştı.

Jonathan Irons'la birlikte Amerikan ABC News televizyonundaki Good Morning America programına katılan 31 yaşındaki Moore, "Birkaç ay önce evlendik ve birlikte yeni bir hayata adım attığımız için heyecanlıyız" dedi.

Irons da, Moore'a cezaevindeki görüşmeler sırasında evlenme teklif ettiğini söyledi.

Hemen yanıt istemediğini anlatan Irons, "Onu korumak istiyordum çünkü hapisteki biriyle ilişki yaşamak çok zor" ifadelerini kullandı.

