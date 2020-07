Ünlü oyuncu Carl Reiner hayata veda etti

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 17:35

Komedyen, yapımcı, yazar ve yönetmen Carl Reiner Amerikan televizyonunun en popüler programlarından “The Dick Van Dyke Show”u yaratan ekip içinde yer alıyordu. 98 yaşında hayata veda eden Reiner, ailesinin yaptığı açıklamaya göre, doğal sebeplerden öldü.

Carl Reiner ve oğlu Rob Reiner.

Yönetmen Rob Reiner’ın da babası olan Carl Reiner 1922 yılında New York’ta doğdu. Babası Avusturya, annesi ise Romanya göçmeni olan Reiner 2. Dünya Savaşı sırasında Hava Kuvvetleri’nde hizmet yaptı. İlk tiyatro deneyimini Geortown Üniversitesi’nde Fransızca çevirmenliği öğrendiği sırada yapan Reiner burada Moliere’in bir oyununu Fransızca olarak sahneye koydu.

1946 yılında ordudan ihrac edilinceye dek çeşitli oyunlarda rol alan Carl Reiner sivil hayatta bazı Broadway müzikallerinde rol aldıktan sonra televizyona geçiş yaptı ve 50’li yıllar boyunca komedi skeçlerinde rol aldı. 1955 ve 1956 yıllarında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Emmy ödülü alan Reiner sinemadaki ilk rolünü de 1959 tarihli “Happy Anniversary” adlı filmde aldı.







60’lı yıllarda “It’s A Mad, Mad, Mad, Mad World”, “The Russians Are Coming, The Russians Are Coming”, gib popular filmlerde oynayan oyuncu 1961’den itibaren “The Dick Van Dyke Show” adlı sit-com’da rol alarak popülaritesini artırdı. Dizinin birçok bölümünü de yazan Reiner bu diziyle birlikte yönetmenliğe de adım atacaktı. yapımcı ve senarist sıfatıyla “The Dick Van Dyke Show” ona toplam 7 Emmy Ödülü getirdi.

1966’da sinemadaki ilk yönetmenlik denemsi olan “Enter Laughing”i çeken Reiner 1970’li yıllarda hem oyuncu, hem yönetmen olarak çalıştı. Bu dönemde “Where’s Poppa” ve “Oh God” gibi filmlere yönetmen olarak imzasını atan Reiner 1979’da Steve Martin’in ilk sinema filmi olan “The Jerk”i yönetti.



Carl Reiner, "Ocean's Eleven" adlı filmde Brad Pitt (üstte) ve George Clooney ile birlikte kamera karşısına geçti.

IMDB kayıtlarına göre kariyeri boyunca 100 film ve dizide rol alan Carl Reiner 2000’li yıllarda Steven Soderbergh’in yönetmenliğini üstlendiği “Ocean’s” serisinde rol alarak yeni bir popülerlik kazandı.

ARKADAŞLARINI SATMADI

ABD Başkanı Donald Trump’a “Sen muhtemelen bu ülkenin gördüğü en kötü başkansın” diyerek dikkatleri üzerine çeken Carl Reiner her zaman politik anlamda aktif biri olmuştu.



1947 yılında Amerikan İşçi Partisi’nin üyesiyken New York’taki ünlü Carnegie Hall’da İspanya İç Savaşı’nın gazileri için düzenlenen bir etkinlikte sunuculuk yapan Reiner FBI’ın radarına girmişti. McCarthy dönemi olarak anılan zamanlardı ve herkes sırayla rejimin tatsız eylemlerinden nasibini alıyordu. İki FBI ajanı da Reiner’ın kapısına dayanmış ve ondan televizyon dünyasında tanıyıp bildiği komünistlerin adlarını vermesini istemişlerdi.



“Korkarım bunu yapamam” demişti Reiner gülümseyerek, “Neden?” diye sorulduğundaysa “Çünkü kimler olduklarını bilmiyorum. Komünist oyuncular ortalıkta ben komünistim diye dolaşmıyorlar” yanıtını vermişti.



Carl Reiner ve 70 yıllık dostu Mel Brooks

MEL BROOKS: ‘O BİR DEVDİ’

Uzun yıllar birlikte çalıştığı çok yakın dostu komedyen Mel Brooks, Reiner’in ölümü üzerine sosyal medyada şöyle bir mesaj paylaştı:



“Carl bir devdi. Eğlence sektörüne katkıları ölçülemez biriydi. The Dick Van Dyke Show, The Jerk ve Where’s The Poppa gibi komedi mücevherleri yarattı. Onunla 1950 yılında tanıştım ve o zamandan beri en iyi arkadaşımdı. Onu sevdim. Yeryüzünde ondan daha doğru dürüst bir adam yoktur. Yazarken, oynarken, ya da arkadaşlık ederken, ondan daha iyisine yapan birini bulamazsınız. Çok özlenecek. Bu çok kullanılmış bir klişe belki ama Carl reiner söz konusu olunca kesinlikle doğru. Çok özlenecek.”