Ünlü oyuncu kendi adını ve sevdiği 10 arkadaşının adını sahiplendiği sokak hayvanlarına verdi

Oyuncu Tevfik Erman Kutlu, sahiplendiği 10 sokak hayvanına kendi adını ve sevdiği 10 arkadaşının ismini verdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2020 Salı, 13:52
Ünlü oyuncu kendi adını ve sevdiği 10 arkadaşının adını sahiplendiği sokak hayvanlarına verdi
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Oyuncu Tevfik Erman Kutlu, sahiplendiği 10 sokak hayvanı için seferber oldu. 4 kedi, 6 köpek sahiplenen oyuncu evinde de 2 kediye sahiplik yapıyor.

Her gün düzenli olarak kedi ve köpeklerini beslediğini söyleyen Kutlu, sevdiği arkadaşlarının adını ve kendi adını sahiplendiği hayvanlara verdi.

Sahiplendiği köpeklere verdiği isimler, Doğan, Burak, Bora, Sevgi, Tuğçe, Aşkın, Tefo, Kubi, Batuhan, Mete evde beslediği kedilerin isimleri ise ‘Lola ve Boncuk Su’.

Kutlu, ‘Beni hayatta üzmeyeceğinden emin olduğum iki şey var. Kedi ve köpekler’ dedi.





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