Ünlü saat şirketi 2 bin 400 kişiyi işten çıkaracak

14 Temmuz 2020 Salı, 13:23

Swatch Group AG, 2 bin 400 kişiyi işten çıkararak mağaza ağını azaltıyor. İsviçreli saat üreticisi tarafından yapılan açıklamada şirketin Hong Kong'daki mağazalarıyla Swatch ile Calvin Klein markalı saatleri satan mağazalarını kalıcı olarak kapatma planlarını hızlandırdığı belirtildi.

Omega ve Longines markalarını da bünyesinde bulunduran grubun satışları yıl başından Haziran sonuna kadar geçen altı ayda yüzde 43 düştü.

Swatch'ın daha önceki krizlerde izlediği stratejinin tersine şirket bu kez daha fazla çalışanla yollarını ayırmaya yöneldi. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Nick Hayek, yaptığı açıklamada zorlu dönemlerde çalışan çıkarmak ile ilgili sorunun piyasa toparlandığında nitelikli personel bulmanın zor olduğunu söyledi. Bu yıl ise şirket açısından farklı görünüyor.

İşten çıkarmalar ağırlıklı olarak mağazalardan yapılacak. Üretim işçilerinin pozisyonları büyük ölçüde korunacak. 260 mağaza kapatan şirketin mevcut durumda 1,800 mağazası bulunuyor.