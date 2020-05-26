Üretici yardım beklerken geçen yılın destekleri bile ödenmedi

26 Mayıs 2020 Salı, 11:32

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in; çiftçilerin tarımsal destekleme başvuru ve ödeme tarihlerinin öne çekilmesi, ödemelerin yarısının avans, kalanın ise yıl içinde yapılması, kredi borçlarının uzun vadeli olarak yapılandırılması ve sıfır faizli kredi verilmesi yönündeki taleplerini içeren soru önergesine Tarım Bakanlığından yanıt geldi.

Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Bekir Pakdemirli, 2019 yılı destekleme ödemelerinin bir kısmının yapıldığını ve kalan kısmının ödemelerine devam edildiğini, doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin kredi borçlarının ertelendiğini, bankaların ve tarım kredi kooperatiflerinin 90 gün olan idari takip süresini salgın nedeniyle 180 güne çıkardığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde çiftçilerin taleplerini içeren şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“2019 yılı destekleme ödemelerinin tamamının çiftçiye aktarılması hangi tarihte bitirilecektir?

2020 yılı destekleme tebliği yayınlanması sağlanarak destekleme ödemelerinin yarısının avans olarak ödenmesi için gerekli düzenlemeler yapılması planlanmakta mıdır?

Bakanlık destek başvuru ve ödeme tarihlerini öne çekmek için çalışma yapmakta mıdır?

Çiftçilerin borçları, Tarım Kredi Kooperatifleri yanında Ziraat Bankası ve özel bankalar nezdinde de uzun vadeli olarak yapılandırılması düşünülmekte midir?

Çiftçi borçlarının kredi, anapara ve faiz ödemelerinin 1 yıl faizsiz olarak ertelenmesi sağlanacak mıdır? Çiftçilere sıfır faizli kredi verilmesi düşünülmekte midir?”

ÖDEMELER SÜRÜYOR

Önergeye yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destekleme ödemelerinin, ilgili mevzuatlar, ödeme planları ve bütçe imkânları çerçevesinde yapıldığını belirterek, “Desteğin türüne göre bazı destekler yılı içerisinde bazı destekler ise bir yıl sonra ödenmektedir. Bu kapsamda 2019 yılı ürünü tarımsal destekleme ödemelerine 2019 yılında başlanmış olup, ödemeler devam etmektedir” dedi.

AFETZEDE ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK

Bakan Pakdemirli, “T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasıyla ilgili tebliğ kapsamında, düşük faizli işletme ve/veya yatırım kredileri kullandırılan çiftçilerden; krediye konu ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları, 1 Ocak 2020 tarihinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar meydana gelen/gelebilecek doğal afetlerden zarar gören ve bu durumları TARSÎM eksperleri veya İl/ilçe Hasar Tespit Komisyonlarınca tespit edilenlerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçları ertelenebilmektedir/taksitlendirilebilmektedir” açıklamasında bulundu.

İCRA TAKİPLERİ BİR SÜRELİĞİNE DURDURULDU

Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının tarımsal kredi borçlarının ertelenmesinin yürürlüğe konulan Kanun ve/veya Kararnamelerle yapıldığına işaret eden Bakan Pakdemirli, COVID-19 salgın hastalığının Ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri durdurulduğunu anımsattı.

TAKİP SÜRECİ 180 GÜNE ÇIKTI

COVID-19 salgını tarım sektörünü de ekonomik olarak olumsuz etkilemesi nedeniyle Tarım Kredi Kooperatifleri nezdindeki tarımsal kredi borçları ile ilgili olarak BDDK’nın Bankalar nezdinde aldığı kararın Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından da uygulandığını belirten Bakan Pakdemirli, bu kapsamda 90 günlük idari takip süresinin 180 güne çıkarıldığını hatırlattı.

Vadeleri Nisan ve Mayıs aylarında dolan veya dolacak olan tüm kredi alacaklarıyla ilgili olarak ortaklara 60 gün süreli faizsiz ödeme kolaylığı imkanı sağlandığını da bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ayrıca, Ziraat Bankasınca belirlenen koşulları sağlayan müşterilerin kredi borçlarının müracaatları halinde yeniden yapılandırıldığını ifade etti.

Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında, Ziraat Bankası’nın sübvansiyon ve faiz indirimleriyle ilgili olarak da bu bilgileri verdi:

“Geleneksel Üretim” konu başlığından kullandırılan 100.000 TL’ye kadar; “Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretim” konu başlığından kullandırılan 50.000 TL’ye kadar; Yurt İçi Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Üretimi” konu başlığından kullandırılan 20.000.000 TL’ye kadar kredilere %100 faiz indirimi (sübvansiyon) uygulanmaktadır. Bununla birlikte, Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği, Damızlık Düve Yetiştiriciliği, Küçükbaş Hayvancılık, Kontrollü Örtüaltı Tarımı, Stratejik Bitkisel Üretim, Meyve Yetiştiriciliği ve Bağcılık, Modem Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımı, Tarım Makineleri Parkı, ELÜS Karşılığı Kredi konu başlıklarından, kullandırılacak kredilere Karar’da belirtilen özellikli kriterlerin sağlanması halinde, yine Karar’da belirtilen üst limitlere kadar %100 sübvansiyon uygulanabilmektedir.”

ÜRETİCİNİN BEKLENTİSİ VE UMUDU AZALDI

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise korona virüs salgınının en çok etkilediği kesimlerin başında tarım sektörünün geldiğine dikkat çekti. Böyle bir ortamda en çok desteklenmesi gereken kesimin tarım sektörü olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizin geleceği tarımdan geçiyor. Salgın nedeniyle zor günler geçiren çiftçilerin Borçları silinmelidir. Kredilerin ertelenmiş olması tarım sektörünün sorununu çözmez. Bakanın verdiği bilgiye göre geçen yılkı destekleme ödemelerinin bile tam olarak ödenmediği görülüyor. Salgınla mücadele eden çiftçiler geçen yılki destekleme ödemelerini bile alamamışsa, üreticilerin hükümetten çok fazla bir umudu ve beklentisi de olamaz” dedi.

VİRÜSTEN SONRA İKLİM DEĞİŞİMİ DE ÇİFTÇİYİ VURDU

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son günlerde beklenmedik hava değişimlerinin yaşanması sonucu çiftçinin büyük zarara uğradığını belirterek “Önce hızla artan sıcak, ardından beklenmeyen soğuklar ürünlere büyük zarar verdi” dedi. Aşırı soğuk, kırağı ve dondan; elma, ceviz, kayısı, erik, mısır, ayçiçeği, yazlık patates ile yazlık bostanlar da ki domates, biber, salatalık ve kabak gibi ürünlerin etkilendiğini söyledi. Bazı bölgelerde yeniden ekimin yapılmasının maliyeti etkileyeceğini ancak meyve bahçelerinin geri dönüşü olmayacağı için ciddi ürün kayıplarının oluşacağını belirtti.

TARSİM’İN KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ

CHP’li Vekil Gürer, Tarım Sigortaları A.Ş (TARSİM)’nin tarımla uğraşan herkesin zararlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini de belirtti. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmayan bahçelerde de üreticilerin zararlarının karşılanmasını isteyen Gürer, “Bu bağlamda çiftçi, afet etkisi nedeniyle kimi alanlarda yeniden ekim yapabileceği gibi kimi alanlarda(meyve bahçeleri) ise bu mümkün olmayacağı için ciddi ürün kayıplarının yaşanacağı görülüyor. Tüm zarar ziyan saptanıp üretici ve çiftçiye iktidar tarafından destekler verilmelidir. Çiftçi kayıt sistemi dışında kalan bağ ve bahçelerde oluşan zararlar da karşılanmalıdır” diye konuştu.



