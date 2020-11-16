Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen koronavirüse yakalandı
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Değerli hemşehrilerim, Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. Sağlık ekipleri takip ediyor, ciddi bir sorun görünmüyor. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Arayan, yazan, duasını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum"
Değerli Hemşehrilerim;— Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) November 16, 2020
Covid19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum.
Sağlık ekipleri takip ediyor, ciddi bir sorun görünmüyor.
Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Arayan, yazan, duasını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.
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