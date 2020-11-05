Üvey kızı ve yeğenlerine cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl 9 ay ceza
Kocaeli'de, üvey kızı ve 12 ila 10 yaşlarındaki yeğenlerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan A.A.S. (34), 31 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan A.A.S., 2015 ve 2019 yılları arasında üvey kızı ile öz yeğenlerine cinsel istismarda bulundu. Sanığın yaşadığı Gölcük’teki ev ve büyükannelerinin yaşadığı Derince’deki evde defalarca tekrarlanan istismarlar, 2019 yılında C.K.'nin yaşadıklarını yazdığı notu öğretmenine göstermesi ile ortaya çıktı. Öğretmenin suç duyurusunun ardından A.A.S. tutuklandı.
ÜVEY KIZINA İSTİSMARDAN 19 YIL 3 AY CEZA
A.A.S.’nin üvey kızına yönelik gerçekleştirdiği cinsel istismar suçlarından Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamasında, 19 yıl 3 ay hapis cezası aldığı öğrenildi. Sanığın avukatı aracılığıyla itiraz ettiği karar, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nce değerlendirilecek.
SUÇUNU KABUL ETMEDİ
A.A.S.’ın yeğenlerine yönelik cinsel istismarda bulunduğu suçlaması ile Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın ise bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya sanık A.A.S. ile avukatı ve mağdur ailelerin avukatları katıldı. Son sözü sorulan sanık A.A.S., "Bir şey yapmadım. Suçsuzum. Üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Toplanan deliller, mağdur çocukların uzmanlar eşliğinde alınan ifadeleri ve ilgili raporları değerlendiren mahkeme heyeti, A.A.S.’ın cezalandırılmasına karar verdi.
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