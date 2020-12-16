Uzaktan eğitim için bilgisayar aldılar, paketin içinden din kitapları çıktı
Çekmeköy’de yaşayan bir baba, çocuğunun uzaktan eğitime daha rahat girmesi için ona sürpriz yaparak bir elektronik marketten bilgisayar siparişi verdi. Babasının sürprizi karşısında sevinen çocuk, heyecanla paketi açınca aile hayatının şokunu yaşadı.
Çekmeköy Çamlık Mahallesinde yaşayan Alparslan ailesi, telefondan uzaktan eğitim derslerine katılmaya çalışan 4. sınıf öğrencisi oğulları Efe Kerim Alparslan’a sürpriz yapmak için elektronik mağazasından bilgisayar siparişi verdi. Baba Alparslan’ın siparişi 3 gün sonra aileye ulaştı. Alparslan, paketi görünce heyecanlanan oğlu Efe Kerim’e sürpriz yaptıklarını söyleyerek verip açmasını istedi.
BİLGİSAYAR BEKLEDİLER, 3 ADET KİTAP ÇIKTI
Küçük çocuk bilgisayar kutusunu görünce heyecanlanan Efe Kerim Alparslan, bir an önce paketi açmaya çalıştı. Bu sırada baba çocuğunun heyecanını ve paketi açmaya çalışmasını telefonuna kaydetmeye başladı. Paketin açılmasıyla birlikte bilgisayar yerine 3 adet kitap çıkınca aile neye uğradığını şaşırdı.
“LAPTOP YERİNE SADECE KUTUSUNU GÖNDERMİŞLER VE İÇİNDEN KİTAPLAR ÇIKTI”
Yaşanan olayı anlatan Baba İlyas Alparslan, "Kargocu gelip kapıya bırakıp gitmiş. İçinden açtığımızda laptop yerine sadece kutusunu göndermişler ve içinden kitaplar çıktı. Ağırlık yapsın diye özellikle koyulmuş. Laptop ve CD’si kağıtlarda yırtılarak alınmış. Çocuklarım ikisi de okula gidiyorlar ve EBA’dan ders görüyorlar. İki defa ürünü satan elektronik mağazasının müdürlüğüne kadar gittim, kargoyu inceleyeceğiz dediler. Kargo elektronik marketle iletişime geçmesini istediler, çocuklarım çok mağdur oldu” dedi.
"DERSE BEN GİRSEM KARDEŞİM GİREMİYOR, O GİRSE BEN GİREMİYORUM”
Babasının sürpriziyle bilgisayar beklerken kutudan kitap çıktığı anı anlatan Efe Kerim Alparslan, “Babam bize bir tane laptop aldı. Birkaç gün sonra geldi çok heyecanlıydı. Kutuyu açtığımızda 3 tane kitap çıktı. Derse ben girsem kardeşim giremiyor, o girse ben giremiyorum. Lütfen sorunumuzu halledin” diye konuştu.
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