Uzman uyardı: Kullanmadığınız SSD ve flaş belleklerinizi satmayın

06 Kasım 2020 Cuma, 14:14

Abertay Üniversitesi, 100 adet ikinci el cihaz satın aldı ve bunların 32’sini herkesin erişebileceği araçlar kullanarak tekrar denetledi. Bu denetleme doğrultusunda son derece önemli, önceden silinmiş belgeler tekrar ortaya çıkarıldı.

Görüntü dosyaları toplayan ekip, bilgisayar korsanlarının satıcılara şantaj yapması için yeterli bilgilere ulaşabileceğini de belirtti. Satıcıların bu USB’lerden erişilen kayıtları arasında şifreler, banka hesap özetleri, sağlık kayıtları gibi önemli dosyalar yer alıyor.

Abertay Güvenlik Bölümü’nden Profesör Karen Renaud, “Yapılan çalışma ve ulaşılan bilgiler son derece endişe verici. Kötü niyetli bir alıcı, şifreler hala geçerliyse kurtarılan dosyalardan satıcının bilgilerine erişebilir. Bir de bu şifre çoklu olarak kullanılıyorsa diğer hesaplarınız da tehlike altında olacaktır" dedi.

Yapılan araştırmada USB cihazlarından 26 kısmi dosyalar ve 42 USB sürücü bilgilerine ulaşıldı. ‘Şifreler (1-10).jpeg’ başlıklı görüntü dosyaları, öz geçmişler, kişisel beyanlar, istihdam sözleşmeleri, fatura kayıtları, banka ekstreleri, sağlık bilgileri vb. gibi dosyalar yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılara göre USB’lerden erişilen bu bilgiler bir bilgisayar korsanının satıcıyı zor duruma sokması için yeterli. Profesör Renaud, “Pek çok insan bunun farkında değil, ancak birçok insan bilgisayarın dosyaları silme şekliyle bu dosyaların silindiğini düşünüyor ama ne yazık ki dosyaların bazıları kaldırılmıyor” diye konuştu.

BU DOSYALARI NASIL SİLEBİLİRSİNİZ?

Dosyaları cihazlardan düzgün bir şekilde silmek için bir yöntem var. Bir PC’de, ‘Başlat Menüsünden’ komut istemini açın ve ‘format e: / p: 3’ yazın (‘e’ flash sürücünün harfi değilse, buna göre değiştirin). Mac sahipleri için, Mac’te Disk İzlencesi uygulamasını açın, sürücüyü seçin, ‘Sil’i tıklayın, ardından’ Güvenlik Seçenekleri’ni tıklayın ve kaydırma kontrolünü üçüncü ‘3 geçişli güvenli silme’ seçeneğine getirin.

Kaynak: Sözcü