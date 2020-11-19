Uzmanlar: Mış gibi önlemler salgını kontrol altına almaktan uzak

19 Kasım 2020 Perşembe, 06:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı koronavirüste yeni önlemleri değerlendiren uzmanlar, bu kısıtlamaların salgın ile mücadelede çok fazla etkili olmayacağını belirterek “Yapıyor olmak için alınan bazı kısıtlamalar bunlar” dediler.

14 günlük, hatta 28 güne varan tam kapamalarla salgının bastırılabileceğini vurgulayan uzmanlar, yeni salgın politikasının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini yinelediler.

‘BASTIRMA DEĞİL HAFİFLETME’

HALK SAĞLIĞI UZMANI PROF. DR. NİLAY ETİLER:

Salgınla mücadelede iki temel strateji var. Biri salgını bastırma, diğeri de hafifletme. Türkiye’de en başından beri salgını hafifletme stratejisi izlendi, bastırma stratejisi izlenmedi. Kararlara baktığımızda yine bu hafifletme stratejinin devamı olduğunu görüyoruz. Bunun etkisinin daha az olacağını tahmin etmek zor değil. Yoğun bakım yataklarında sıkıntı var, hastaneler dolu. Muhtemelen bu durumu birazcık durdurmak için yapılmış bir şey. En başından beri ekonomik gerekçelerle etkili bastırma önlemleri alınmadı. Artık neredeyse 8. ayı geride bıraktık. Salgın ile ilgili uzayan bu süreç özellikle daha düşük gelirli, esnaf, hizmet sektöründe çalışan asgari ücretle çalışan insanları etkiliyor. Ekonomik kaygılarla yapılan bu salgın yönetimi ve tercihi, aslında bütününe baktığımızda daha büyük bir kayba neden oluyor gibi duruyor.

‘SORUNU ÇÖZMEYECEK’

BURSA ULUDAĞ ÜNIVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. KAYIHAN PALA:

Alınan kararların sağlık çalışanları ve sağlık sistemi için bir nefes alma sağlayabilme ihtimali olduğunu ama sağlık sisteminin yanıt verme kapasitesi açısından içinde bulunduğumuz durumu çözmeye yetmeyeceğini düşünüyorum. Tam kapanmadan kastımız bu virüsün en uzun kuluçka süresi olan 14 gün boyunca İstanbul başta olmak üzere bütün yurdu da içerecek şekilde, tam kapanma. Hatta hatta mümkünse bunun iki katı kadar 28 gün kadar kapanmanın gerekli olduğu kanısındayım. Ancak kapanmanın koşulları yaratıldıktan sonra... Gündelik çalışanlar, küçük esnaf, özel sektörde çalışanlar bu kapanmanın içine katılmazlarsa yine çok fazla işe yaramayacaktır.

ILACIN DOZU EKSİK

İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU ÜYESİ DR. OSMAN ÖZTÜRK:

Pandeminin mevcut durumunda gelinen aşamada bu tedbirler yetersiz. Baştan beri önerdiğimiz 14 günlük sokağa çıkma yasağı yapılmadı. Sonuçta bu biraz şeye benziyor. ‘Ben hastayı muayene ediyorum, teşhis koyuyorum, ilaç yazıyorum’. Görevimi ne kadar güzel yapıyorum ama doğru ilacı dozla ve doğru şekilde kullanımını söylemem de gerekiyor. Yani 40 mg’lik kullanacak ilacı 20 ya da 10 mg’lik yazarsan bir işe yaramaz. İşte bu tedbirler de böyle. Daha çok kamuoyunda bir şey yapıyor intibaı doğuran şeyler. Türkiye’nin en temel ihtiyacı yeni bir salgın politikası oluşturmaktır. 8 aydır sürdürülen salgın politikasının iflas ettiği çok açık. Ekonomi çok kötü durumda, hazinede para kalmamış. Bu nedenle tamamen kapatmayı yapamıyorlar. Yapıyormuş, önlem alıyormuş gibi yapılıyor.