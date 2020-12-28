Uzmanlar ve DSÖ uyardı: 'Süper gonore bakterisi'ne dikkat
Covid-19 salgını sırasında aşırı antibiyotik kullanımının belsoğukluğu vakalarında artışa neden olduğu düşünülüyor. Hatta sağlık uzmanları, ilaca direnç kazanan hastalığın tedavi edilemez hale gelmesinden endişeleniyor.
Uzmanlar cinsel yolla bulaşan enfeksiyonun, genelde göğüs ve sinüs enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan azitromisin gibi ilaçlara karşı direnç kazanabileceğini belirtiyor. Azitromisin, pandemi sırasında kullanımında artış yaşanan ilaçlardan biri.
Business Today'in The Sun gazetesinden aktardığına göre Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bir sözcü, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Böyle bir durum, bel soğukluğunda direncin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu, (hastalığa neden olan) bakterinin, bel soğukluğu tedavisi için önerilen mevcut antibiyotiklere karşı yüksek düzeyde direnç göstermesini de içerir."
Tıbbi teknolojiler geliştiren Britanya merkezli girişim Biotaspheric'in yönetim kurulu başkanı Kevin Cox da enfekte olan kişiler "başkalarını enfekte ederek, mikrobiyal direnci hızlandıracağından" belsoğukluğu için acilen yeni tedaviler gerektiğini belirtti. Cox ayrıca, hastalığın yakında tedavi edilemez hale gelebileceğine dair uyardı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), "gonore bakterisi" diye bilinen Neisseria gonorrhoeae'nin neden olduğu bel soğukluğu vakalarının 2014'ten beri yüzde 63 arttığını söylüyor.
Bunun yanında koronavirüs pandemisi, doktorları Covid-19 tedavisi için farklı antibiyotikler denemeye sevk ederken, cinsel yolla bulaşan hastalıkları uygun şekilde tedavi etme imkanını da azalttı.
Forbes'a göre salgın, "aciliyeti olmayan" diye nitelenen sağlık hizmetlerinin çoğunu geciktirdi ve uygun tıbbi bakım arayışındaki birçok hastayı da caydırdı.
Bu nedenle birçok kişi, tedavisini alamadığı çeşitli enfeksiyonlar taşıyor olabilir veya uygun olmayan antibiyotiklerle kendi kendilerini tedavi etmeye çalışıyor olabilir.
Kaynak: Independent Türkçe
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