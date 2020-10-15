"Vaka sayısı yüzde 50 azaldı, İzmir'de genel seyir iyi"

15 Ekim 2020 Perşembe, 10:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü basın toplantısında İzmir'e ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"İzmir son 1 ay içinde yaklaşık yüzde 50 azalış. İzmir'de de son 3 günde yüzde 5'e yakın bir artış görüyoruz. Genel seyrin İzmir'de iyi olduğunu ama orada da özellikle son günlerdeki bu kısmi artışla tedbirlerin daha yoğun bir şekilde, hassasiyetle devrede olması gerektiğini görmüş oluyoruz."

Koca, Denizli'de vaka sayısında yüzde 35 artış olduğunu kaydetti.