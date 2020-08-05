Vali, uyardı: 'Yeni önlemler gelebilir'
Hakkari Valisi ve Belediye Başkanlığı'na kayyım olarak atanan İdris Akbıyık, kentte Kovid-19 vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede muhtarlara önemli görevler düştüğünü vurgulayan Akbıyık, ''Taziye kurma ve düğün yemeklerini yasakladığımızı, düğün töreni saatlerini önce 6 daha sonrada 4 saate düşürdüğümüzü açıklamıştık. Bütün tedbirleri almamıza rağmen halen sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayanlar var.'' ifadelerini kullandı.
Son günlerde kentte Covid-19 vakalarında artış yaşandığına dikkati çeken Vali Akbıyık, ''Vaka sayıları artmaya devam ederse düğün törenlerini bir süreliğine yasaklamak zorunda kalacağız. Halkımıza çağrımız, kurallara en iyi şekilde uyulmasıdır. Siz muhtarlara düşen ise kendi mahallenizi en iyi şeklinde bilgilendirmektir.'' diye konuştu.
Görüş ve önerilerini aktaran mahalle muhtarları da belediye hizmetlerinden memnun olduklarını ifade etti.
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