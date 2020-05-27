Van'da 3 mahalle daha karantinaya alındı

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 16:10

SAĞLIK TARAMASI YAPILIYOR



Van'ın merkez Tuşba ilçesinde karantinaya alınan Gendelova, Kozluca ve Yalnızağaç mahallelerinde sağlık ekipleri, tarama çalışması yürütüyor. 11 vakanın olduğu 3 mahalleye girişin sağlandığı yol, jandarma ekipleri tarafından kapatılırken, giriş- çıkışlara izin verilmiyor. 82 hane ve 650 nüfuslu Gendelova Mahallesi'nde yaşayanların ihtiyaçları ise jandarma ekiplerinin denetimiyle teslim alınıyor.

KARAR ALINDI

Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa başkanlığında toplanan Umumi Hıfzıssıha Kurulu’nca, 3 mahalle 25 Mayıs tarihi itibariyle karantinaya alındı.

Böylece kentte karantinaya alınan yerleşim yerlerinin sayısı 16’ya yükselirken, toplam vaka sayısı ise 478 oldu. Kentte şuan 18 bin kişinin tedbir amaçlı karantina süreci ise devam ediyor. ,

İLK TAZİYE OLAYI

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde gizli bir taziye düzenlenmişti. İlçede taziye ile bağlantılı vaka sayısı ise 128'e çıkmış ve bir kişi yaşamını yitirmişti.



