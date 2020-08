Vanessa Bryant'tan Kobe için doğum günü paylaşımı: "İkinizi de çok özlüyorum"

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:53

26 Ocak'ta 13 yaşındaki kızı Gigi ile birlikte geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant, yaşasaydı dün 42'inci yaşını kutlayacaktı. Eşi Vanessa Bryant, Kobe Bryant'ın doğum gününü Instagram profilinde yaptığı bir paylaşımla kutladı.

"KEŞKE SEN DE GİGİ DE BURADA OLSAYDINIZ"

Paylaşımına "Bebeğime" sözleriyle başlayan Vanessa Bryant şunları söyledi:

"Doğum günün kutlu olsun! Seni kelimelerle ifade edebileceğimden daha çok özlüyorum. Keşke sen de Gigi de bugün kutlama için burada olsaydınız. Keşke burada olsaydınız da sana en sevdiğin yemeği pişirseydim veya Gigi ile sana doğum günü pastası yapsaydık. Kocaman sarılmalarını, öpücüklerini, gülümsemeni, aşırı yüksek sesli kahkahanı çok özlüyorum. Seninle uğraşmayı, seni güldürmeyi ve daldığın hayallerden seni çekip almayı çok özledim. Benim koca bebeğim olarak kucağına oturmanı özledim. Sürekli ne kadar duyarlı ve sabırlı biri olduğunu düşünüyorum. Yoluma çıkan her durumla baş edebilmem için yaptıkların hep aklımda. Benimle birlikte büyüdüğün ve nasıl güçlü olacağımı öğrettiğin için teşekkür ederim. Herkesin içindeki iyiliği görmeye çalışmayı ama bazı saçmalıkları da hayatımdan çıkarmayı öğrettiğin için teşekkür ederim."

Kobe Bryant ve kızı Gianna 26 Ocak'taki helikopter kazasında hayatını kaybetti.

"KEŞKE SENİ VE GİGİ'Yİ EVE GETİREBİLSEM"

"Düşünceli hareketlerin ve her birimize kendimizi muhteşem hissettirmeni fazlasıyla özlüyoruz. O kocaman gülümsemen ve hoş geldin sarılmaların her gün gözümün önünde. İkinizi de çok özlüyorum. Sen ve Gigi olmadan hayatlarımız bomboş kalmış gibi hissediyoruz. İçim paramparça durumda. Her ne kadar ağlamak istesem de yüzüme büyük bir gülücük yerleştiriyorum. Sırf kızlarımızın günü biraz daha güzel geçebilsin diye. Güçlü olan ben değilim, onlar. Çok güçlü ve dirençliler. Onlarla gurur duyduğuna eminim. Her gün yüzümü güldürmeyi başarıyorlar. Keşke bu korkunç kabustan uyanabilsem. Keşke kızlarımıza sürpriz yapıp seni ve Gigi’yi eve getirebilsem."

"İlk giden ben olmadığım için çok kızgınım. İlk ben ölmek istiyordum. Belki bencilce bir düşünce ama bu acıyı yaşayan kişi ben olmak istemiyordum. Sen beni özlüyor olmalıydın. Gigi burada kardeşleriyle birlikte olmalıydı. Ölen ben olmalıydım. Size göstermek ve anlatmak isteyeceğim o kadar çok şey var ki. Görmek ve parçası olmak isteyeceğiniz bir sürü güzel şey oluyor. Kızlarımız için çok önemli olaylar yaşanıyor. Gurur duyacağın birçok şey… Her sabah onlar için uyandığım, adeta cennetten parça olan kızlarım yanımda olduğu için çok mutluyum ve bu da senin sayende."

"BUGÜN, YARIN VE DAİMA"

"Birkaç ömür boyunca yetecek kadar beni sevdiğin için teşekkür ederim. Defalarca dünyaya gelsem yine SENİ seçerdim. Gerçek aşkın ne olduğunu bana gösterdiğin için teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ederim. Gigi’min her özel günümüzde olduğu gibi bugün de kutlama yaptığından eminim. Biricik düşünceli prensesimi çok özlüyorum. Natalia, Gianna, Bianka, Capri ve ben sana iyi ki doğdun demek istiyoruz sevgilim. Seni çok seviyorum. Bugün, yarın ve daima."