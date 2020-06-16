‘Vekilim rahatsız olmasın’

16 Haziran 2020 Salı, 02:00

Faik Deli’nin TBMM’ye ziyarete gittiği bir gün Dicle Deli’ye “terörist” diyen AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’a “rahatsız edici sözler” söylediği öne sürüldü. Baba Faik Deli’nin avukatı Nesrullah Oğuz, “Esas rahatsız edici olan Türkiye tarihinde meydana gelen en büyük katliamda yaşamını yitiren gencecik bir insanın cenazesini ‘teöririst cenazesi’ olarak adlandırmaktır” dedi.

AKP Milletvekili Serkan Bayram, 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitiren Dicle Deli’nin cenazesine giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “terörist” cenazesine gittiğini söylemişti. Faik Deli bu ifadelerin ardından AKP’li Bayrak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bakırköy Belediyesi’nde memur olarak çalışan Faik Deli, 9 Temmuz 2019 günü TBMM’ye bazı milletvekillerini ziyarete gitti. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri baba Faik Deli’nin Meclis’in ana binası kapısında yanında bulunan 4 kişi ile beraber AKP’li vekil Serkan Bayram hakkında “rahatsız edici şekilde” konuştuğunu öne sürerek Deli’nin savunmasının alınmasını istedi. Söz konusu evrakta “rahatsız edici sözlerin” ne olduğu ise belirtilmedi.