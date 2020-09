Venedik Film Festivali’nde büyük ödül Çinli sinemacı Chloé Zhao’nun filmine gitti

12 Eylül 2020 Cumartesi, 21:59

Bu yıl 77. kez düzenlenen Vendik Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Çinli kadın sinemacı Chloé Zhao’nun “Nomadland” adlı filmi Cate Blanchett başkanlığındaki jüriden Altın Aslan ödülünü kazandı. Böylece 2010 yılında Sofia Coppola’nın yönettiği “Somewhere”den bu yana ilk kez bir kadın sinemacının çektiği bir film Altın Aslan kazanmış oldu.

Başrolünü Frances McDormand’ın (üstte) üstlendiği film Jessica Bruder’in “Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century” adlı kitabından Chloé Zhao tarafından sinemaya uyarlandı. Filmde ayrıca David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie ve Bob Wells gibi isimler de rol alıyor.



"Pieces Of A Woman" adlı filmdeki rolüyle Vanessa Kirby gecede En İyi Kadın Oyuncu seçildi.

Festivalde diğer ödüller şöyle paylaşıldı:



Gümüş Aslan (Jüri Büyük Ödülü): “Nuevo Orden” - y: Michel Franco



Gümüş Aslan (En İyi Yönetmen): Kiyoshi Kurosawa - “Wife Of A Spy”

En İyi Kadın Oyuncu: Vanessa Kirby - “Pieces Of A Woman”

En İyi Erkek Oyuncu: Pierfrancesco Favino - “Padrenostro”

En İyi Senaryo: Chaitanya Tamhane - “The Disciple”

Jüri Özel Ödülü: “Dear Comrades” - y: Andrei Konchalovsky

Marcello Mastroianni Ödülü (En İyi Genç Erkek ya da Kadın Oyuncu): Roohollah Zamani - “Sun Children”





Orizzonti (Ufuklar) Ödülleri:

En İyi Film: “The Wasteland” - y: Ahmad Bahrami



En İyi Yönetmen: Lav Diaz - “Genus Pan”

Jüri Özel Ödülü: “Listen” - y: Ana Rocha de Sousa

En İyi Kadın Oyuncu: Khansa Batma - “Zanka Contact”

En İyi Erkek Oyuncu: Yahya Mahayni - “The Man Who Sold His Skin”

En İyi Senaryo: Pietro Castellito - “I Predatori”

En İyi Kısa Film: “Entre Tu Y Milagros” - y: Mariana Saffon

Geleceğin Aslanı: “Listen” - y: Ana Rocha de Sousa