Vestel 603 kişiyi işe alacak

07 Temmuz 2020 Salı, 17:48

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Temmuz sonunda tamamlanması planlanan yeni alımlarla şirketin istihdam

kapasitesinde yüzde 4'e yakın büyüme sağlanacak. Açıklamaya göre, Vestel mevcut durumda yaklaşık 17 bin istihdam sağlıyor.

Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, "Temmuz sonuna kadar mavi yaka çalışan kadromuza 603 kişi daha eklenecek...Özellikle içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte istihdam kapasitelerinin korunması hatta artırılması kritik önem taşıyor" dedi.

