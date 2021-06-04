Virüsün laboratuvar kaynaklı olduğunu söyleyen ABD'nin eski CDC Direktörü: Ölüm tehditleri alıyorum
ABD eski Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, koronavirüs salgınının laboratuvar kaynaklı olduğu teorisini dile getirdiği için ölüm tehditleri aldığını belirtti.
Vanity Fair’e yaptığı açıklamada Redfield, geçen yıl Covid-19 virüsünün laboratuvar kaynaklı olduğu teorisini dile getirdiğinden dolayı bilim insanlarından şiddetli tepki gördüğünü kaydetti.
Redfield, “O zamanlar başka bir hipotez önerdiğim için ölüm tehditleri aldım, dışlandım. Bunu politikacılardan bekliyordum ama bilim insanlarından değil” ifadelerini kullandı.
Ölüm tehditlerinin bazılarının ırksal hassasiyetten kaynaklandığını aktaran Redfield, diğerlerinin ise ülkedeki ileri gelen bilim insanlarından geldiğini savundu.
'ALIŞILMADIK BİR DURUM DEĞİL'
Eski CDC Direktörü, Mart 2020’de CNN’e verdiği bir mülakatta, Çin’in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan virüsün büyük ihtimalle laboratuvardan kaçtığını düşündüğünü dile getirerek “Laboratuvarda üzerinde çalışılan solunum yolu patojenlerinin bir laboratuvar çalışanını enfekte etmesi alışılmadık bir durum değil” değerlendirmesini yapmıştı.
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