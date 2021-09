Visa ikonik logosunu değiştiriyor

09 Eylül 2021 Perşembe, 17:31

“Visa’yla Tanış” kampanyası, dijital etki için yenilenmiş renkler, optimum dijital deneyimler için oluşturulmuş özel bir yazı tipi ve şirketin varoluş amacını ifade etmek adına tasarlanmış güncellenmiş bir logoyu da kapsıyor.

Marketing Türkiye'nin aktardığına göre, Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel kampanyanın çıkış noktasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Herkes Visa’nın ne olduğunu bildiğini düşünür. Tüketiciler ve iş yerleri bu dört harfin gücüne güvenirler; cüzdanlarını açtıklarında, ödeme yaptıklarında, bir dükkana girdiklerinde ya da online alışverişte onunla karşılaşırlar. Halbuki birçoğumuz markanın arkasında global ölçekte sayısız insan, iş ortakları ve ürünlerden oluşan dinamik bir ağın bulunduğunun farkında değiliz. Bu nedenle, Visa olarak bu marka dönüşümüyle, salt bir kart şirketi olmanın çok ötesinde, küresel ölçekte ticareti mümkün kılan ve geliştiren güvenilir bir ağ olduğumuzu herkese anlatabilmeyi amaçlıyoruz.”

Visa Güneydoğu Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen, “Visa markası hepimizin hayatında yer eden ikonik bir marka. Sahip olduğu geniş ağla insanları birbirine bağlayan, hayatımızı kolaylaştıran, hayalini kurduğumuz olasılıklar hakkında tüm dünyanın kapılarını açarak ilham veren, her an her yerde yanımızda olan bir şirket. Bu yenilenme kampanyasıyla, ‘Visa’yla Tanış’ diyerek markanın sunduğu tüm değerleri anımsatmak istiyoruz. Dünyanın önde gelen yaratıcı yeteneklerinin hazırladığı ve Türkiye’de de yayına giren filmimiz Visa’nın bu yönünü başarıyla yansıtıyor. Marka dönüşümümüz zamana yayılarak devam edecek” dedi.