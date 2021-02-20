Vitrindeki albümler

20 Şubat 2021 Cumartesi, 06:00

ERKİN KORAY ‘ERKİN KORAY TUTKUSU’ (KERVAN)

1977, Cem Karaca’nın “Parka”yı söylediği, 1 Mayıs katliamının olduğu, siyasal gerginliğin tavana vurduğu yıldı. O yıl Erkin Koray için de çok hareketliydi; eşinden boşanmış, ruhsatsız silahla yakalanmış yurtdışına çıkmış, bir de “Erkin Koray Tutkusu” plağını çıkarmıştı. “Elektronik Türküler” albümüne nazaran tür itibarıyla hayli çeşitli bir çalışmaydı bu. Hardrock, saykodelik rock, country derken sahip olduğu batılı omurgaya karşın yerel çizgileri de kuvvetliydi. İçinde “Suskunluğun Ötesi”, “Allah Aşkına”, “Cümbür Cemaat”, “Sanma”, “Öksürük” gibi Erkin Koray külliyatının çok mühim şarkılarının bulunduğu albümdeki iki İngilizce parça ise (“Blonde Men” ile “My Delight”), aslında yurtdışında 45’lik olarak basılma amacıyla kaydedilmiş, ancak bu hayal gerçekleşmemişti. Erkin Baba’ya eşlik eden kemik kadro ikinci gitarda Orhan Ünal, basta Harun Kolçak ve davulda Okay Temiz’den oluşuyordu ama üç parçada bası Ahmet Güvenç, bir parçada Rauf Ülgün ve bir parçada da davulu Korkut Koray çalıyordu. Pek çok seveni için Erkin Baba’nın en iyi çalışması olarak takdir gören “Erkin Koray Tutkusu” albümü şimdi yeniden analog bantlardan aktarılarak plak olarak basıldı; açılır kapak ve 180 gram, eksiksiz gediksiz...

CEM KARACA ‘CEMAZ-ÜL-EVVEL’ (YAVUZ&BURÇ PLAKÇILIK)

1994 yılında Kalan Müzik etiketiyle CD ve kaset olarak piyasaya sürülen Cem Karaca derlemesi “Cemaz-ÜlEvvel”, beş Apaşlar, üç Kardaşlar dönemi şarkının yanı sıra, üç Almanya sürgünü zamanında yapılmış yedi parçanın toplamından oluşmuştu. Şarkılar Cem Karaca ile Kalan Müzik’in sahibi Hasan Saltuk tarafından seçilmiş ve sıralanmış olup kapağı Karaca’nın yakın dostu karikatürist Haslet Soyöz tarafından çizilmişti. Albüm, sonradan Kalan Müzik ile Yavuz Plak arasındaki bir takas esnasında el değiştirmişti. Yavuz Plak derlemeyi şimdi şarkı sözlerinin yer aldığı açılır kapakla ve orijinal grafiği ile ilk kez plak formatında çıkardı. Plak formatının içerik olarak iki farkı var: birincisi şarkı sıralaması, ikincisi şarkı sayısı. Ancak her iki değişiklik de zaruriyet tahtında yapılmış şeyler. Albüm uzundu, bir plağa sığmıyordu; plak baskısı için iki parçayı çıkarmak zorunda kaldılar. Çıkan parçaların hangisi olacağı tamamen süresine bakarak kararlaştırılmış, piyango Kardaşlar döneminden iki parçaya vurmuş: “Lümüne” ve “Mehmet’e Ağıt”. Parça sıralamasının değiştirilmesi ise iki yüze eşit dağıtmak amacıyla gerçekleştirilmiş. Plağın ses ve kapak kalitesi yerli yerinde. “CemazÜl-Evvel” bir derlemeden çok daha fazlası.