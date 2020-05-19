Volkswagen’in Türkiye yatırımında önemli gelişme!
Alman otomotiv devi Volkswagen Türkiye'ye yatırım yapacağını duyurmuş hatta marka bu atılımı için Manisa merkezli bir şirket bile kurmuştu. Ancak Türkiye'nin gerçekleştirdiği sınır operasyonları gerekçe gösterilerek yatırımın bir süre beklemede olduğu yöneticiler tarafından açıklanmıştı. Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan katıldığı bir internet canlı yayınında markanın yatırımını Manisa Muradiye’deki orman fidanlığın bulunduğu tarım arazisinin üzerine yapılacağına dair duyumlar aldıklarını belirtti.
TİCARET SİCİL GAZETESİ’NDE YER ALDI
Volkswagen’in Türkiye yatırımına Türk otomotiv endüstrisi için
oldukça önemli. Markanın Türkiye’de en çok tercih edilen modellerinin
üretiminin gerçekleşmesi hem bu ürünlere olan erişimi kolaylaştırırken hem de
yatırımın merkezi olarak seçilen bölge kalkınacak.
Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre Almanya
merkezli Volkswagen Manisa’da geçtiğimiz ekim ayında 943,5 milyon lira
sermayeli şirket kurdu. Gazetede yer alan bilgilere göre şirketin adı
Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. “Volkswagen Turkey
Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketi Manisa'da kurdu.
Şirketin merkezi “Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:
14/118 Yunusemre/Manisa” oldu. Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu
araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının
ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı,
ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri
yürütmek amacıyla kuruldu.
FİDANLIĞIN ARAZİSİ DE FABRİKA KURULACAK ALANA DAHİL EDİLİYOR
İddiaya göre firmanın yatırım yapacağı alanda bulunan Muradiye
Fidanlığı’nın Hazine’ye devredildiği belirtiliyor. Muradiye Orman Fidanlığı
yıllık 5 milyon fidan kapasitesi olan bir yer ve akasya, erguvan, kestane ve
akçaağaç gibi özel bitkiler yetiştirme özelliğine sahip. Fidanlığında yılda 500
milyon TL ciro yaptığı belirtiliyor.
Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, internet
üzerinden yapılan bir canlı basın toplantısına katıldı. Volkswagen için Manisa
Muradiye’de 4 bin dönümlük alan tahsisi yapıldığını ve bu alan içerisinde 1000
dönümlük Muradiye Fidanlığı’nın da yer aldığını belirtti. Akcan, “Volkwagen'in
Manisa'daki fabrikayı bir tarım arazisi üzerine kurmasını doğru bulmuyoruz.
Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına izin verilirse yarın işleyecek arazi
bulamayacağız. O zaman ne tohumu ne de girdi maliyetlerini konuşmaya gerek
kalmayacak.” dedi.
Manisa'ya yapılacak olası yatırımın 1.5 milyar euro civarında
olduğu ve kapasitenin yıllık 300 bin adet olduğu belirtilmişti. Marka bu üretim
tesisinde ağırlıklı olarak sedan modeli Passat ve grubun çatısı altında bulunan
Skoda’nın Superb modelini üretmeyi planlıyor.
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