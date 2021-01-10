10 Ocak 2021 Pazar, 15:48

Genel Müdür Adlı, yaptığı açıklamada, tapu ve kadastro başvurularının, geçen yıl 18 Mart'tan itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında "Web Tapu" sistemi üzerinden çevrim içi gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Web Tapu'nun salgın sürecinde "can simidi" görevini gördüğünü ifade eden Adlı, Web Tapu altyapısı salgın sürecinden önce oluşturulan sistemin 2019'da uygulamaya geçtiğini söyledi.

"WEB TAPU'DA GÜNLÜK YAKLAŞIK 9 BİN İŞLEM YAPILIYOR"

Web Tapu'da alım satım işlemlerinin 1-2 gün içinde tamamlandığını bildiren Adlı, şunları kaydetti:

"Web Tapu'da en yoğun olduğu dönemlerde dahi işlemlerin tamamlanma süresi 3 günü geçmedi. Böyle olunca insanlar ister istemez Web Tapu'ya yönelmeye başladı. Web Tapu'yu sadece vatandaşlar kullanmadı, kamu kurumlarına, değerleme uzmanlarına ve emlakçılara da açtık. Böyle olunca değişik kesimler de Web Tapu'yu kullanmaya başladı.

Geçen yıl marttan itibaren Web Tapu'da yapılan işlem sayısı 1 milyon 350 bin civarında oldu. Şu anda Web Tapu'da günlük yaklaşık 9 bin işlem yapılıyor. Web Tapu'ya vatandaşlar başvurusunu yaptığı zaman e-devlet kapısı üzerinden güvenli şekilde bilgilerini gönderiyor, kendisine gelen mesaja göre harçlarını yatırıyor, daha sonra da kendisine imzaya gitmesi için saat veriliyor, imzasını gidip atıyor ve işlemi bitiyor. 2019'dan marta kadar işlem sayısı 300 binin altındaydı. 2020 mart ayından bu yılbaşına kadar 1 milyon 350 bine yaklaştık."

İNTERNET KULLANAMAYAN KİŞİLER İÇİN ALO 181'E ADAPTE EDİLDİ

Daha çok orta yaş üstü kişilerin tapuda işlem yaptığını dile getiren Adlı, "Orta yaş ve üstünün teknolojiyi kullanmayla ilgili bir eksikliği var. Bunu da dikkate alarak Web Tapu modülünü, ALO 181'e adapte ettik. Vatandaşın, Web Tapu üzerinden yapacağı işlemleri ALO 181 aracılığıyla yapmasına imkan sağladık. Yaşlı ve orta yaşın üzerindeki insanların da ALO 181 üzerinden Web Tapu'da işlemlerini gerçekleştirmesini sağladık." diye konuştu.

Genel Müdür Adlı, "Web Tapu'nun kullanım oranı işlem yapılan büyük illerde daha fazla. İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde Web Tapu'nun kullanılmasında bir sorun kalmadı, vatandaşlar yaygın kullanıyor." dedi.