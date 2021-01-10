WhatsApp muamması: Cumhurbaşkanlığının çağrısının ardından Bakan Yardımcısı'ndan 'gaza gelmeyin' uyarısı

10 Ocak 2021 Pazar, 12:17

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik ‘zorunlu güncelleme’ kararına ilişkin Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar kafa karıştırdı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, WhatsApp'ın kararı sonrası ‘yerli' uygulamaları kullanmaya davet edip “BİP ve Dedi gibi milli ürünlerimizde var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi dijital faşizme hep birlikte karşı duralım!” derken Kültür ve Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise "gaza gelmemeye" çağırdı.

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Çam'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarından bir bölüm şöyle:

"Paranoyak olmaya, çok takmaya da gerek yok. Yerli dijital ürünleri tercih edip yayma çabası milli bir vazife ve bilinç. Ama önceki tecrübelere göre; ani bir dolduruşla bazı uygulamalardan çıkılsa bile geri dönüşler olabiliyor. Önemli olan kalıcı ve yaygın kullanımını sağlayabilmek.

Ülkeler birbirlerine telefon cihazı ve uygulamalarına karşılıklı yasaklar getirse de sosyal medya ağları üzerinden operasyonlar çekebiliyorlar. Yerli ürün kullanımı kadar kullanıcıların gaza gelmemesi ve yönlendirilmemesi önemli.Ürünler sizin olsa bile güdülen koyuna dönüşmemeli!

Yaay/BİP’e geçip,kullanmalıyız. Ancak! Ankara-Paris-Moskova-NewYork-Mogadişu-Cezayir-Bakü-Saraybosna vb. beldelerde milyarlarca insan eşit şekilde aynı Twitter/Facebook/Whatsupp kullanıyor. Öyleyse ben de kullanmaya devam ederim; çünkü bizim dünyaya bir mesajımız var anlatmalıyım!"