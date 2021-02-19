WhatsApp'ta uyarılar dönemi başlıyor: Yeni güncellemeler için hatırlatma yapılacak
WhatsApp tarafından yapılan yeni bir açıklamada, kullanıcılara yeni güncellemeleri kabul etmeleri için hatırlatma işlemine başlayacağı belirtildi.
Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıları için gizlilik politikasına ilişkin zorunlu güncellemeyle ilgili daha fazla detayın yer alacağı bir uyarı mesajı yayımlayacağını bildirdi.
WhatsApp, "Güncellememiz Hakkında Daha Fazla Bilgi" başlığıyla bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, gelecek haftalarda WhatsApp üzerinde gizlilik politikası güncellemesiyle ilgili daha fazla bilgi sağlayan bir uyarı mesajı yayınlanacağı belirtildi.
Duyulan endişelerin giderilmesi için konuyla ilgili daha fazla bilginin verildiği ifade edilen açıklamada, okuyucu bu bilgiye yönlendiriliyor. Burada zorunlu güncellemeyle ilgili neyin değişeceği, neyin değişmeyeceği madde madde anlatılıyor.
"Kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmeleri için bu güncellemeleri incelemelerini ve kabul etmelerini hatırlatmaya başlayacağız" denilen açıklamada ayrıca kullanıcıların gizliliğinin ve güvenliğinin korunması konusunda kararlı olunduğu, kişisel mesajların daima uçtan uca şifreleneceği vurgulandı.
Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceğini açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve kullanıcılara yaptıkları değişiklikleri açıklamak için bir hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı.
Şirket, kullanıcıların "WhatsApp Gizlilik Politikası" aramasıyla ilk sırada görünsün diye Google'a ödeme yaparak "Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları güncellemesinin arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini açıklığa kavuşturmak istiyoruz" mesajını yayınlatmıştı.
WhatsApp, Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.
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