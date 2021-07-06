Yağış trafiği kilitledi, yoğunluk yüzde 69’a çıktı
İstanbul Avrupa Yakasında sağanak yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle trafik yer yer durma noktasına gelirken, yoğunluk yüzde 69’a çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı yağış uyarılarının ardından Avrupa Yakası’nda sağanak yağış etkili oluyor.
Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, kimi vatandaşlar ile sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Yağış, TEM ve E-5 Karayolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Yer yer durma noktasına gelen trafikte yoğunluk saat 08.45 itibariyle yüzde 69’lara kadar çıktı.
Avcılar’da yağışla beraber trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.
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